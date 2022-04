क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शरीर पर क्यों नहीं बनवाया टैटू? नहीं जानते होंगे फुटबॉलर से जुड़ा ये राज़

क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) को कौन नहीं जानता. दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर रोनाल्डो (Ronaldo footballer) ने विदेशों में ही नहीं, भारत में भी अपने लाखों फैंस बनाए हैं. हाल ही में उन्हें दुख का सामना करना पड़ रहा है. रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड (Ronaldo Girlfriend) को होने वाले जुड़वा बच्चों में से बेटे की मौत (Cristiano Ronaldo son death) हो गई जबकि बेटी ने जन्म लिया है. इस बात से वो बेहद आहत हैं और उनके साथ-साथ उनके फैंस भी. रोनाल्डो हमेशा से लोगों के आयडल रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं. इस कारण से ही उन्होंने अपने शरीर पर कभी टैटू (Why Ronaldo has no tattoo on body) नहीं बनवाया जो आज के वक्त में फुटबॉलर्स के लिए बेहद आम बात है.

मैदान पर जब गोल दागने के बाद रोनाल्डो (Ronaldo tattoo) अपनी जर्सी उतारकर सेलिब्रेट करते हैं तो उनकी खुशी और बेहद फिट बॉडी तो साफ नजर आती है मगर बॉडी पर एक भी टैटू नहीं दिखाई देता है. इसके पीछे एक बड़ी वजह है. आपको लग सकता है कि टैटू ना बनवाने से रोनाल्डो कैसे दूसरों का भला करते हैं. चलिए रोनाल्डो की जिंदगी से जुड़े इस बड़े राज का खुलासा आज हम करते हैं.



इस वजह से शरीर पर नहीं है टैटू

रोनाल्डो हमेशा रक्तदान (Cristiano Ronaldo blood donation) करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वो लगभग हर महीने ही ब्लड डोनेट करते हैं. इस कारण वो कभी भी अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवाते और ना बनवाना चाहते हैं. आपको बता दें, कि जो लोग टैटू बनवाते हैं वो ब्लड तो डोनेट कर सकते हैं मगर टैटू बनवाने के कुछ वक्त बाद तक ब्लड डोनेट करने पर मनाही होती है. ऐसे में लोगों को टैटू बनवाने के करीब 4 महीने तक रुकना पड़ता है और उसके बाद ही वो खून दान कर सकते हैं. टैटू के कारण रक्त दान के साथ इंफेक्शन फैलने का खतरा होता है जिससे किसी की जान भी जा सकती है. इस वजह से रोनाल्डो आने वाले समय में भी टैटू नहीं बनवाना चाहते.

रोनाल्डो का म्यूजियम!

रोनाल्डो से जुड़ी कई चौंकाने वाली बाते हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं. क्या आप जानते हैं कि रोनाल्डो का पूरा नाम सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है? जी हां, उनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैन्टॉस एविएरो. उनका नाम रोनाल्डो उनके पिता ने रखा था क्योंकि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्डो रीगन से काफी प्रेरित थे. पुर्तगाल के रोनाल्डो का वहां के शहर फनकल में एक म्यूजियम भी है, जिसमें उनकी लाइफ से जुड़ी बातें बताई गई हैं और सामान रखे गए हैं.

