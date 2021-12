अस्पतालों में हरे या नीले रंग की ही पोशाक क्यों पहनते हैं डॉक्टर? नहीं जानते होंगे इसका खास कारण

अगर आप कभी अस्पताल गए होंगे तो आपने गौर किया होगा कि अस्पतालों में सफेद के अलावा सबसे ज्यादा हरा और नीला रंग (Green and Blue Colour in Hospitals) ही नजर आता है. हरे या नीले पर्दे, चादरें (Green Colour Curtains in Hospitals), तकिया का कवर आदि. यही नहीं, डॉक्टर्स भी सफेद कोट के अलावा सबसे ज्यादा हरे या नीले रंग की पोशाक में ही नजर आते हैं जिसे स्क्रब (Why Doctors wear only Blue or Green Scrubs?) कहा जाता है. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन रंगों के इस्तेमाल के पीछे क्या कारण है. अस्पताल में क्यों लाल, पीला, काला रंग नहीं इस्तेमाल होता? चलिए आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं.

अस्पताल में सफेद रंगों (Why White Colour Used in Hospitals) का इस्तेमाल करने के पीछा का करण सरल और स्वभाविक है जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे. सफेद रंग, स्वच्छता और शांति दर्शाता है. इस वजह से अस्पतालों की दीवारें, डॉक्टरों के कोट, कई बार चादर, तकिया आदि भी सफेद रंग के ही होते हैं जिससे मरीज को वहां साफ-सुथरे वातावरण का अनुभव हो. मगर हरे और नीले के पीछे का कारण काफी रोचक और अनोखा है.

पहले होता था सफेद रंग की पोशाकों का इस्तेमाल

लाइव साइंस वेबसाइट के अनुसार पहले डॉक्टरों के स्क्रब सफेद ही हुआ करते थे. मगर 1900 के शुरुआती सालों में डॉक्टरों को समझ आया कि सफेद स्क्रब के क्या खतरे हैं. खून के गहरे लाल रंग को लगातार देखते रहने के बाद अगर तुरंत सफेद रंग की पोशाक को देखा जाए तो कुछ पल के लिए आंखें चमक जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठंड के दिनों में अचानक चारों ओर बर्फ देखने से आंखें कुछ देर के लिए चमकने लगती हैं.

सफेद रंग की तुलना में हरा और नीला रंग आंखों को आराम देता है. (प्रतीकात्मक फोटो)

आंखों को मिलता है हरे और नीले रंग से आराम

डॉक्टरों ने शिकायत की कि सर्जरी या ऑपरेशन के दौरान ज्यादा देर तक अपने साथी डॉक्टरों (Doctors Wear Blue and Green Scrubs During Operation) को देखने से उनके सिर में गंभीर रूप से दर्द होने लगता है. और आंखें चमक जाने के कारण मरीज के ऑपरेशन में भी परेशानी आ सकती है. इसके बाद से ही डॉक्टरों ने हरे और नीले रंग के स्क्रब को पहनना शुरू किया. तुरंत लाल रंग से नजरें हटाकर हरे या नीले रंग को देखने से आंखों को आराम मिलता है और जोर भी नहीं पड़ता. इसका कारण ये है कि सफेद रंग सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जबिक हरा और नीला ऐसा नहीं करते. लाल रंग के खून और हरे या नीले रंग की पोशाक को एक के बाद एक देखने पर कंट्रास्ट बन जाता है जिससे नजर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है.

इल्यूजन से बचाता है हरा और नीला रंग

सफेद रंग या दूसरे रंग का इस्तेमाल ना करने के पीछे एक कारण है रंगों की फ्रीक्वेंसी और इल्यूजन इवेक्ट. जब डॉक्टर लाल रंग के खून या दूसरे अंगों से नजर हटाकर सफेद रंग पर डालते हैं तो उनकी आंखों में लाल रंग और शरीर के अंगों का इल्यूजन देर तक रहता है. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आंखों में फ्लैश लाइट चमक जाए तो देर तक जैसा महसूस होता है.

