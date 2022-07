कागज को मोड़ने पर क्यों आ जाती है शिकन? नहीं जानते होंगे पेपर से जुड़ा ये तथ्य

अगर आपने कभी कागज को फोल्ड किया होगा तो एक बात जरूर गौर की होगी, वो ये कि उसे मोड़ते ही उसमें शिकन पड़ जाती है जो फिर कभी नहीं जाती. यानी कागज अपने पुराने फॉर्म (Why Does A Fold In Paper Become Permanent) में दोबारा नहीं लौट पाता. वैसे तो कागज को फोल्ड (Why crease made on paper after folding) करने की इस विशेषता को हर कोई जानता ही होगा मगर इसका कारण जान पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है. चलिए हम आपको बताते हैं कि कागज के साथ ऐसा क्यों होता है.

कागज पर पड़ने वाली क्रीज या शिकन (crease on paper reason) के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि कागज को बनाया कैसे जाता है. करीब 5 हजार साल पहले मिस्र के लोग नील नदी के किनारे उगने वाले पौधों से बनता था जिसे पैपायरस के नाम से जाना जाता था. अब तकनीक काफी बदल गई है मगर पेपर को बनाने का मूल तरीका यही है. यानी प्लांट फाइबर को चपटा कर के उसे डाई किया जाता है और सपाट सर्फेस में तब्दील किया जाता है.

कैसे बनता है पैपर?

आमतौर पर बांस, जूट, कॉटन आदि के पेड़ों प्लांट मटीरियल को पीटा जाता है जिससे उसमें से फाइबर बाहर निकल आता है. एक बाद प्लांट मटीरियल को पानी के साथ मिलाया जाता है जो पल्प में बदल जाता है. काफी प्रोसेस के बाद पेपर बनता है. मगर यहां हम आपको पेपर कैसे बनता है इसके बारे में नहीं, बल्कि पेपर पर शिकन पड़ जाने का कारण बता रहे हैं. इसे समझने से पहले जान लीजिए कि हर वस्तु की इलास्टिक लिमिट होती है और एक प्लास्टिक रीजन होता है.

इलास्टिक लिमिट के बाद पड़ती है शिकन

वस्तु की इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिस तक किसी भी वस्तु को मोड़ा जा सकता है. इस पॉइंट तक मोड़े जाने पर वो वस्तु रिलीज किए जाने के बाद अपने असली आकार में पहुंच जाती है मगर जब आप वस्तु को इसके आगे यानी प्लास्टिक रीजन तक ले जाते हैं तो उसपर पर्मानेंट निशान या शिकन पड़ जाती है और उसके बाद उसे उसके मूल रूप में नहीं पहुंचाया जा सकता.

पेपर पर कब पड़ती है शिकन?

हर वस्तु की इलास्टिक लिमिट अलग होती है. पेपर के मामले में भी ये अलग है. उदाहरण के तौर पर अगर आप पेपर को बेलन की तरह गोल मोड़ दें जिससे उसके बीच में जगह खाली हो तो उसे छोड़े जाने पर वो अपने मूल रूप में पहुंच जाएगा, मगर जब आप उसी पेपर को मोड़कर चपटा कर देंगे तो उसमें शिकन पड़ जाएगी और वो पर्मानेंट होगी.

