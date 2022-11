अरब देशों में हरा रंग सबसे ज्यादा क्यों पसंद किया जाता है? नहीं जानते होंगे सवाल का सही जवाब!

धरती पर जितने भी देश हैं उनकी अपनी मान्यताएं और रीति-रिवाज हैं. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो देश एक दूसरे के आसपास होते हैं, उनकी कई मान्यताएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं या वो एक कॉमन इतिहास साझा करते हैं. ऐसा ही हाल अरब देशों का है. अरब देश यानी एशिया और अफ्रीकी देशों का वो हिस्सा जहां अरबी भाषा बोली जाती है. इन देशों में एक चीज बेहद आम है, वो है हरे रंग का इस्तेमाल. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों इन देशों (Why green colour liked in Arab countries) में हरा रंग ज्यादा पसंद किया जाता है.

सोशल मीडिया अकाउंट कोरा (green colour in Arab countries Quora question) पर हाल ही में किसी ने सवाल पूछा- “अरब देश में हरा रंग सबसे अधिक पसंद क्यों किया जाता है?” इस सवाल पर एक ही शख्स ने उत्तर दिया. कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपर आम लोग सवाल पूछते हैं और आम लोग ही उनके जवाब देते हैं. ऐसे में लोगों के द्वारा दिए गए जवाबों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती. इस वजह से न्यूज18 हिन्दी जवाब के सही होने का दावा नहीं करता है.

कोरा पर पूछा सवाल, हरा रंग अरब देशों में क्यों पसंद करते हैं?

डॉ. कमल किशोर वर्मा ने उत्तर में कहा- “अरब देश मे पहले कुछ गिरोह थे जो लूटपाट, चोरी, और डाका डालते थे. ये लोग रात मे चोरी-डाका करते तथा दिन मे जंगल में झाड़ियों की आड़ में पड़े रहते थे. हरे रंग के कपड़े पहनने से ये लोग आसानी से झाड़ियों में छुप जाते थे इस लिए उनके बीच हरे रंग का प्रचलन बढ़ गया.”

इस्लाम में क्यों महत्वपूर्ण है हरा रंग?

कई अरब देशों के झंडे में भी हरा रंग (Why green important in Islam) शामिल है. स्लेट डॉट कॉम वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार हजरत मोहम्मद को हरे रंग से बेहद प्रेम था. वो हरे रंग का चोगा और साफा पहना करते थे. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुरान में कहा गया है कि जन्नत वो जगह होगी जहां लोग हरे रंग के कपड़े पहनेंगे. यही वजह है कि हरे रंग का इस्लाम में बहुत महत्व है. अरब अमेरिका डॉट कॉम वेबसाइट के अनुसार हरा रंग इसलिए अरब देशों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये प्रकृति का रंग है तो इसे झंडों में इस्तेमाल कर के लोग अपने देश की प्रकृति का सम्मान करते हैं. ग्रीन कलर बढ़ोतरी का भी प्रतीक है.

