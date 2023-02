भारत में लोग क्यों करते हैं नमस्ते? कई मामलों में हाथ मिलाने से है बेहतर, जान लीजिए इसका सही मतलब

भारत के किसी भी कोने में चले जाइए आपके स्वागत और सम्मान में एक शब्द जरूर सुनने को मिलेगा, नमस्ते. आपसे कोई बड़ा हो तो आप उसे ग्रीट करने के लिए नमस्ते जरूर कहते हैं. सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया (Why Indians do Namaste) के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और साउथ एशिया के कुछ अन्य देशों में भी इस शब्द का इस्तेमाल लोगों को सम्मान देने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप इस शब्द का मतलब जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आपको ये खबर पूरी पढ़नी चाहिए.

कल्चर ट्रिप वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू धर्म में नमस्ते को नमस्कार (What is meaning of Namaste) या नमस्कारम भी कहते हैं. लोगों को मान-सम्मान देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. नमस्ते शब्द हिंदू धर्म के 16 उपचारों में से एक है. जिसका इस्तेमाल पूजा-पाठ में भी किया जाता है. मंदिर में पूजा-पाठ करते समय भगवान को भी नमस्ते किया जाता है. सिर्फ पूजा में ही नहीं, कई सारे भारतीय नृत्य रूप में भी नमस्ते का उपयोग किया जाता है. कई योगासन में भी नमस्ते का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप इंडिया में हैं और आपको भारतीय लोगों से कनेक्ट करना है तो आप इस नमस्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नमस्ते लोगों की जिंदगी का हिस्सा है और सम्मान देने के लिए अहम माना जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

नमस्ते का क्या अर्थ होता है?

संस्कृत भाषा से बने इस शब्द का अर्थ भी काफी खास है. ये नमः + ते शब्द से बना है. नमस का अर्थ होता है सम्मान पूर्वक झुकना, और ते का अर्थ है किसी के सामने. इसका अर्थ हुआ सम्मानपूर्वक किसी से सामने झुकना. नमस्ते कहने के लिए सिर को थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, हाथेलियों को आपस में जोड़कर उंगलियों को आकाश की ओर घुमाना पड़ता है और अंगूठों को सीने से चिपकाना होता है. अब जब आप जान गए हैं कि ये शब्द किन शब्दों से बना है और नमस्ते किया कैसे जाते है तो ये भी जान लीजिए कि नमस्ते का अर्थ क्या है और ये हाथ मिलाने से बेहतर क्यों है.

क्यों करते हैं नमस्ते?

हिन्दू मान्यताओं के हिसाब से हर व्यक्ति में भगवान बसते हैं, इसलिए एक दूसरे को नमस्ते कर वो उस आत्मा को प्रणाम करते हैं जो पर्मात्मा के समान है. यही नहीं, हिन्दू मान्यताओं में ये भी माना जाता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सिर्फ उसके शरीर को नहीं, आत्मा को भी प्रणाम करते हैं. इसलिए नमस्ते कहकर हम ये दर्शाते हैं कि हमारे मस्तिष्क और मन भी आपस में मिलें. इसके जरिए हम प्रेम, दोस्ती, और सम्मान भी देते हैं. जब कोविड की शुरुआत हुई तब दुनिया को समझ आया कि नमस्ते की क्या अहमियत है. दुनिया में लोग नमस्ते करने लगे थे. अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी नमस्ते करने लगे थे. इससे स्किन नहीं छूती तो किसी तरह के संक्रमण का भी खतरा नहीं होता है. उस मामले में ये बेहद सुरक्षित अभिवादन का तरीका है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news