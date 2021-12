कीबोर्ड के F और J बटन पर क्यों होता है उभार? नहीं जानते होंगे इसका खास काम

अगर आपने जीवन में कभी भी कंप्यूटर या लैपटॉप चलाया होगा तो ये गौर किया होगा उसके F और J बटन पर एक उभार (Bump on F and J Button of Keyboard) बना होता है. आमतौर पर लोग इसपर ध्यान नहीं देते. कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि बाकी सभी बटन को छोड़कर सिर्फ इन्हीं दोनों बटन (Keyboard Buttons) पर क्यों ऐसा निशान बना होता मगर ये एक खास कारण से बनाया जाता है. जिन लोगों को टाइपिंग करना आता है, यानी ट्रेंड टाइपिंग करने वाले लोगों को इन दो उभारों (Bump on F and J help in typing) की काफी जरूरत पड़ती है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

जिन लोगों ने टाइपिंग करने की ट्रेनिंग ली है वो बखूबी जानते हैं कि कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त हाथ कैसे रखे जाते हैं. टाइपिंग के लिए उंगलियों (How to Put Fingers while typing on Keyboard) को ठीक से सेट किया जा सके, इसलिए ये उभार बनाए जाते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि जब टाइपिंग की जाती है तो बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को अक्षर A पर रखा जाता है और उसके बाद वाली उंगलियों को S, D, F अक्षरों पर रखा जाता है.

इस वजह से होता है उभार

वहीं दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को कोलन पर रखते हैं और उसके बाद की सभी उंगलियों को L, K, J अक्षरों पर रखा जाता है. इस तरह कीबोर्ड की बीच वाली लाइन पर टाइपिंग करते वक्त आठों उंगलियां टिका दी जाती हैं जबिक अंगूठे हवा में हरते हैं जो स्पेसबार दबाने में काम आते हैं. ऐसे में उंगलियों को सही ढंग से सेट करने के लिए ही F और J पर उभार (Use of Bump on F and J Keys) बनाए जाते हैं. इस तरह कम लाइट में या अंधेरे में भी उभार को महसूस करते हुए इंसान आसानी से टाइपिंग कर सकता है.

कीबोर्ड के बटन ऑर्डर में क्यों नहीं होते

कीबोर्ड की बात कर ही रहे हैं तो चलिए आपको इससे जुड़ा एक और फैक्ट (Amazing Facts About Keyboard) बता देते हैं. आपने अक्सर सोचा होगा कि कीबोर्ड के बटन A, B, C, D के ऑर्डर में क्यों नहीं होते, यानी एक तरफ से शुरू हों और उसी क्रम में आगे बढ़ते जाएं. दरअसल, इसके पीछे भी टाइपिंग का ही कारण है. अगर कीबोर्ड के बटन अंग्रेजी अक्षरों के सही क्रम में बने होंगे तो तेज टाइप करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. इस कारण से अक्षरों को QWERTY कीबोर्ड फॉर्मैट में बनाया जाता है जिसमें वो चारों ओर फैले होते हैं.

