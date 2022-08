नीला स्विमिंग सूट क्यों होता है खतरनाक? वायरल फोटो में ब्लू ड्रेस पहने बच्चे को पानी में खोजना हुआ मुश्किल

माता-पिता अपने बच्चों को हमेशा ही हुनरमंद बनाना चाहते हैं. आज के वक्त में जब बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी के लिए कंप्टीशन भी काफी बढ़ गया है तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका बच्चा दूसरों से आगे निकले. इस वजह से मां-बाप बच्चों को कोई स्पोर्ट या म्यूजिक जैसी कला की ट्रेनिंग दिलवाने में विश्वास रखते हैं. स्विमिंग भी काफी पॉपुलर स्पोर्ट है जो बच्चों को सिखाया जाता है मगर स्विमिंग (kid in swimming pool photo) सिखाने में बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखना पड़ता है. हाल ही में एक फोटो वायरल हो रही है जो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है और बताती है कि कैसे गलत कपड़ों में स्विमिंग (Find kid in swimming pool viral photo) करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है.

इस फोटो में खोजिए छोटा बच्चा. (फोटो: CPR Kids-Facebook via The Sun)

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई फेसबुक ग्रुप CPR Kids पर हाल ही में एक फोटो शेयर की गई जो काफी चौंकाने वाली है. इसका कारण ये है कि इस फोटो में एक बच्चा (Why kids should never wear blue swimwear) जो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है. फोटो के साथ अगर जवाब ना बताया जाए तो बच्चे को पानी में खोज पाना मुश्किल है. मगर सवाल ये उठता है कि आखिर इस फोटो से क्या बताया जा रहा है?

बच्चों को नीला स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाना नहीं होता सही

दरअसल, इस फोटो के जरिए मां-बाप को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है. पोस्ट में बताया गया है कि छोटे बच्चों को गहरे नीले रंग की स्विमिंग ड्रेस पहनाकर स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं भेजना चाहिए. इसका कारण ये है कि उनका कॉस्ट्यूम पानी के रंग के साथ इस तरह मिल जाता है कि फिर ये पता लगा पाना ही मुश्किल हो जाता है कि बच्चा कहां है. ऐसे में अगर गलती से भी बच्चा डूबा, तो फिर तुरंत उसे खोज पाना मुश्किल हो जाएगा और देरी से स्थिति बिगड़ सकती है.

लाल घेरे में ध्यान से देखने पर नजर आएगा बच्चा. (फोटो: CPR Kids-Facebook via The Sun)

तस्वीर में बच्चे को खोज पाना बेहद मुश्किल

फोटो के साथ सवाल पूछा गया है कि स्विमिंग पूल में एक बच्चा है मगर वो कहां है, क्या आप उसे खोज सकते हैं? बेशक इस फोटो में बच्चे को खोज पाना बहुत मुश्किल है. मगर ओरिजनल फोटो के साथ जवाब बताने के लिए ग्रुप पर ही एक और फोटो शेयर की गई है. इस फोटो में लाल घेरा बना है. बिना घेरे के कोई भी नहीं बता पाएगा कि आखिर बच्चा असलियत में कहा है. जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पानी में बच्चे की आकृति बनती नजर आएगी. पोस्ट के साथ माता-पिता को ये नसीहत दी गई है कि वो नीले रंग की स्विमिंग ड्रेस बच्चों को ना पहनाएं और उन्हें सीपीआर देना भी सिखाएं.

