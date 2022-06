ताश के पत्तों में होते हैं 4 बादशाह मगर सिर्फ 3 की होती है मूंछ, एक को कैसे मिल गया अलग लुक?

भारत में ताश का खेल गांव से लेकर शहरों तक बड़े ही चाव से खेला जाता है. लोग इसके इस्तेमाल से जादू दिखाते हैं वहीं फिल्मों में भी आपको हीरो ताश के पत्तों का अलग-अलग तरह से उपयोग करते दिख जाएगा. अगर आपने कभी ताश के पत्तों को देखा होगा तो एक बात जरूर गौर की होगी. वो ये कि ताश में 4 राजा होते हैं मगर उनमें से 3 राजाओं की मूंछें होती हैं वहीं 1 बिना मूंछ (Why 3 kings have moustache but 1 king don’t in playing cards) के होता है. आज हम आपको इस विचित्र कार्ड से जुड़ा राज बताने वाले हैं.

ताश के पत्तों के 4 प्रकार (4 types of playing cards) होते हैं, पान, चिड़ी, ईंट और हुकुम. इन सबके अलग-अलग डिजाइन होते हैं और राजा भी एक दूसरे से अलग नजर आते हैं मगर लाल पान के बादशाह (King of Hearts) का लुक तीनों से बिल्कुल भिन्न है क्योंकि उसकी मूंछ नहीं होती, बाकी तीनों की होती है. रिपोर्ट्स की मानें तो जब ताश का खेल अस्तित्व में आया तब लाल पान के बादशाह (King of Hearts moustache) की मूंछ हुआ करती थी. Technology.org वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार आज हम जिस तरह के पत्तों को देखते हैं, उनके डिजाइन 15वीं शताब्दी में फ्रांस में बने थे.

लाल पान के बादशाह की मूंछ नहीं होती. (फोटो: Canva)

मूंछ गायब होने का क्या है कारण?

उस दौर में राजा की मूंछ थीं. तब कार्ड की पिछली डिजाइन को लकड़ी के स्टैंप के जरिए कॉपी किया जाता था. फिर उसे हाथों से उकेरा जाता था. समय के साथ लकड़ी के ब्लॉक (Wooden blocks) खराब होने लगते हैं और उनकी डिजाइन धुंधली होने लगती है. ऐसा ही कुछ कार्ड के ब्लॉक के साथ भी हुआ. धीरे-धीरे लकड़ी पर से मूंछ का निशान गायब होने लगा और आगे डिजाइनर भी इसे बिना मूंछ के ही डिजाइन करने लगे. हालांकि, कई देशों ने अपने अनुसार डिजाइन को ढाल लिया. जैसे रूस में किंग ऑफ हार्ट की मूंछ (Laal Paan ke Badshah ki moonch) बनाई जाती है.

लाल पान के बादशाह को सुसाइड किंग भी कहते हैं. (फोटो: Canva)

कुल्हाड़ी बन गई खंजर!

लकड़ी के ब्लॉक का खराब होने का असर सिर्फ मूंछ पर ही नहीं, राजा के हाथ में बनी कुल्हाड़ी पर भी पड़ा. शुरुआत में, लाल पान के बादशाह के हाथ में एक कुल्हाड़ी हुआ करती थी. मगर जैसे-जैसे कार्ड को लकड़ी के ब्लॉक से कॉपी किया गया, वैसे-वैसे कुल्हाड़ी (King of Hearts axe or dagger) का अगला हिस्सा धुंधला होने लगा और हाथ में सिर्फ चाकू की तरह लकड़ी दिखने लगी. तब से इस डिजाइन को ऐसा ही बनाया जाता है. अब ये डिजाइन देखने में ऐसा लगता है जैसे बादशाह खुद को ही चाकू घोंप रहा हो. इस वजह से किंग ऑफ हार्ट को सुसाइड किंग (Suicide King of playing cards) भी कहते हैं.

