प्लास्टिक कप में क्यों बनी होती है लाइन, बिना लकीर वालों से कैसे होता है अलग? पार्टियों में होता है इस्तेमाल

प्लास्टिक कप्स बड़े काम के होते हैं. इनका इस्तेमाल वैसे तो कहीं भी हो सकता है पर आमतौर पर पार्टियों में होता है. इन कप्स से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट भी है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा. आपने प्लास्टिक कप (Why lines on plastic cup) के ऊपर लाइनें बनी जरूर देखी होंगी. क्या कभी आपने सोचा है कि उन लाइनों के बने होने का कारण क्या होता है!

इन दिनों ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें प्लास्टिक के कप (Lines on plastic cup reason) पर लाइनें बने होने का कारण बताया जा रहा है. प्लास्टिक के कप्स के ऊपर दो-तीन लाइनें बनी नजर आ रही हैं. ट्विटर अकाउंट @todayyearsoldig पर इस पोस्ट को शेयर किया गया है. इसमें बताया गया है कि सोलो कप्स के ऊपर जो लाइनें बनी होती हैं, वो असल में पदार्थों को नापने के काम आती है. इन कप्स को सोलो कप्स भी बोलते हैं.

Learn something new every day pic.twitter.com/G5TlrDm0Ql

— Today Years Old (@todayyearsoldig) July 8, 2023