रैंप पर चलते वक्त कभी मुस्कुराती क्यों नहीं मॉडल्स? खास वजह से बनाना पड़ता है गंभीर चेहरा

आपने अगर कभी टीवी पर या असल में कोई फैशन शो देखा होगा, तो उसमें एक बात जरूर नोटिस की होगी. वो ये कि खूबसूरत से खूबसूरत कपड़े पहनकर रैंप पर चलने वाली मॉडल्स (Why models don’t smile on ramp) कभी भी मुस्कुराती नहीं हैं. कई लोग इसका अंदाजा लगाते हैं कि वो अपने काम से खुश नहीं हैं, इसलिए उन्हें कभी हंसी नहीं आती. ये सब महज अफवाहें हैं. इसके पीछ कई कारण हैं जिसके चलते उन्हें उदास चेहरा बनाना पड़ता है.

पुराने दौर में शाही परिवारों की महिलाएं जब भी अपनी पेटिंग बनवाती थीं तो उसमें वो मुस्कुराती नहीं थीं. अगर आप ने उस दौर की कभी कोई पेंटिंग देखी होगी तो ये बात जरूर गौर की होगी. 19वीं सदी में गुस्से वाला या गंभीर लुक (Serious look of models in fashion show) उच्च दर्जे और अमीर होने की निशानी माना जाता था. इसी धारणा का आज भी पालन करते हुए महंगे कपड़े पहन रैंप पर चलने वाली मॉडल्स कभी मुस्कुराती नहीं हैं. मुस्कुराने वाला चेहरा ये दर्शाता है कि कोई संवाद करना चाहता है और सामने वाले को ये अधिकार देता है कि आपको मुस्कुराता (models smile in fashion show) देख वो भी मुस्कुराएं. ऐसे में एक बराबरी का भाव दिखाई देता है. मगर ना मुस्कुराकर मॉडल्स ये दर्शाती हैं उनका क्लास, सामने बैठी ऑडियंस से काफी अलग है.

गंभीर चेहरा दर्शाता है कॉन्फिडेंस

ना मुस्कुराना ये भी दर्शाता है कि इंसान अपने इमोशन को खुद पर हावी नहीं होने देता. इसके जरिए वो ये दर्शाता है कि उसके पास ज्यादा ज्ञान भी है. स्टोरीपिक वेबसाइट के अनुसार ना मुस्कुराने के पीछे एक कारण (reason for not smiling on ramp walk) ये भी होता है कि मॉडल्स हमेशा नए ट्रेंड को कैरी करती हैं. यानी वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जो मार्केट में नहीं हैं. ऐसे में उन्हें गंभीर चेहरा इसलिए भी बनाना पड़ता है जिससे वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखा सकें और अगर वो खुद नहीं हंसेंगी तो उनके ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा.

कपड़ों से हट सकता है लोगों का ध्यान

गंभीर लुक सेल्फ-एक्सेंप्टेंस का भाव भी दर्शाता है. यानी खुद को अपनाने का भाव. मॉडल्स को कई बार अजीबोगरीब कपड़े भी पहनने पड़ते हैं. ऐसे में वो गंभीर चेहरा बनाकर ये भी दर्शाती हैं कि उन्होंने खुद को अपना लिया है और उन्हें किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है. अब बताते हैं कि ना मुस्कुराने के पीछे सबसे जरूरी वजह क्या है. हंसमुख चेहरा बनाने से दर्शकों का ध्यान कपड़ों से हट जाएगा और चेहरे पर चला जाएगा. मगर मॉडल्स का प्रमुख काम है कि वो कपड़े दिखाएं, ऐसे में बिना हंसे वो लोगों का ध्यान कपड़ों की ओर आकर्षित करती हैं.

