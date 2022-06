कई रातों में चांद नजर आता है धरती के पास तो कई में दूर! क्या आप जानते हैं अनोखी प्रक्रिया का कारण?

चांद को फिल्मों और साहित्य में जितना रोमैंटेसाइज किया गया है उतना कहीं नहीं किया गया. चांद पागल भी हो जाता है, तो उसमें किसी को अपनी मेहबूबा नजर आने लगती है. किसी को चांद मामा लगता है तो किसी को अपनी मां के माथे पर लगी बिंदी दिखाई देता है. अदब से बाहर निकलें तो चांद से जुड़े कई वैज्ञानिक तथ्य भी हैं जो लोगों को हैरान करते हैं. आज हम आपको ऐसा ही एक तथ्य बताने जा रहे हैं जो चंद्रमा के साइज से जुड़ा है. कभी आपने गौर किया है कि चांद किसी रात पास दिखाई (Moon look close some nights) देता है तो कभी दूर, क्या आप इसका कारण जानते हैं?

जब चांद उगने लगता है तो उसका आकार (Why moon size change) कुछ बड़ा दिखाई देता है. ऐसा लगता है जैसे वो रोज की तुलना में ज्यादा बड़ा (Why moon look close some nights and far away other nights) नजर आ रहा है. तो क्या वाकई चांद किसी दिन पास के साथ बड़ा हो जाता है और किसी दिन दूर के साथ छोटा बन जाता है? इसका जवाब इल्यूजन (what is moon illusion) यानी भ्रम में है. इसे कहते हैं मून इल्यूजन.

मून इल्यूजन के कारण पास दिखता है चांद

वैज्ञानिकों ने मून इल्यूजन (Moon Illusion) पर बरसों पहले ही चर्चा शुरू कर दी थी. लोगों को चांद तभी ज्यादा बड़ा लगता है जब वो क्षितिज के पास होता है और निकल ही रहा होता है. ऐसे में चांद पास-दूर या फिर बड़ा-छोटा नहीं होता, वो सिर्फ इल्यूजन की वजह से होता है. यानी इंसान चांद को किसी और चीज की तुलना में देखता है तो वो उसे बड़ा या छोटा लगता है. अब अगर आप चांद को किसी रेगिस्तानी इलाके में देखेंगे जहां तुलना के लिए कोई इमारत या पेड़ नहीं है, तो वो आपको बड़ा नजर आएगा. या फिर आप अपनी बालकनी से देखें और नजदीक कोई दूसरी इमारत ना हो तो वो आपको बड़ा लगेगा. वहीं अगर चांद के देखने की दिशा में ही कोई पेड़ या इमारत होगी तो तुलना के चलते वो छोटा लगने लगेगा. इस प्रक्रिया को आप नीचे दिए हुए चित्र से समझ सकते हैं.

इस तस्वीर से आपको समझ आ जाएगा कि कभी चांद बड़ा-छोटा या पास-दूर क्यों नजर आता है. (फोटो: Phrood/Wikimedia Commons via the conversation)

तस्वीर बताएगी मून इल्यूजन का राज

तस्वीर में आप देखेंगे कि बीच में नारंगी गोले मौजूद हैं और आसपास नीले गोले दिखाई दे रहे हैं. आपको देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि पहले चित्र में नारंगी गोला छोटा है और दूसरे चित्र में बड़ा है. मगर हकीकत ये है कि दोनों ही चित्रों में नारंगी गोला एक ही साइज का है. उसके आसपास बने नीले गोलों का साइज छोटा या बड़ा हुआ है जिस वजह से उसके आकार में बदलाव आ रहा है. यही इल्यूजन चांद के साथ भी होता है. जब वो रात होते-होते ऊपर पहुंच जाता है, तब उसका आकार एक समान लगने लगता है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news