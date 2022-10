कुछ लोगों को क्यों नहीं काटते मच्छर? खून के स्वाद से नहीं है लेना-देना! अलग है कारण

अक्सर आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर के बैठ जाएं या फिर बाहर बैठें तो उनपर ढेरों मच्छर हमला कर देते हैं और काटने को दौड़ते हैं. मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मच्छर फटकते भी नहीं हैं. एक जगह पर जब ऐसे दो लोग साथ में बैठे रहें तो ये फर्क और भी ज्यादा आसानी से देखने को मिल जाता है. तब एक आदमी (Why mosquitoes are attracted more to some people) शिकायत करता है कि कमरे में मच्छर बहुत हैं जबकि एक कहता है कि उसे तो नहीं काट रहे!

तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा क्यों काटते (mosquito bite) हैं और कुछ को बिल्कुल भी नहीं! इसके पीछे ये कारण बिल्कुल भी नहीं है कि एक व्यक्ति का खून मच्छर को ज्यादा टेस्टी लगता है जबकि दूसरे का खराब. बल्कि इसके पीछे कई दूसरे कारण हैं. पहला है कार्बन डायऑक्साइड (Carbon dioxide). हेल्थलाइन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार हम सब कार्बन डायऑक्साइड छोड़ते हैं. मच्छर इस गैस को आसानी से पहचान लेते हैं. जब इंसान ज्यादा सक्रीय होता है तो कार्बन डायऑक्साइड निकलने की मात्रा भी बढ़ जाती है. ऐसे में मच्छर समझ जाते हैं कि उनके आसपास कोई व्यक्ति है.

ज्यादा बैक्टीरिया वाली बॉडी से दूर रहते हैं मच्छर

दूसरा करण है इंसान के शरीर की गंध (Body Odor). कुछ लोगों की महक मच्छरों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करती है जबकि कुछ की कम. दरअसल, हमारे पसीने और स्किन में महक से जुड़े ये पदार्थ होते हैं जो मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इनमें लैकटिक एसिड और अमोनिया शामिल है. साल 2011 की एक रिसर्च के मुताबिक अगर स्किन पर ज्यादा माइक्रोब होंगे तो मच्छर शरीर की तरफ कम आकर्षित होंगे.

गर्भवति महिलाओं को काटते हैं ज्यादा मच्छर

काला रंग मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करता है. डार्क स्किन कलर या फिर काले रंग के कपड़ों (mosquito attract to black colour clothes) की ओर मच्छर ज्यादा आते हैं. इसके अलावा अगर मच्छरों को हमारे शरीर से ज्यादा गर्मी निकलते दिखेगी तो वो हमारी ओर ज्यादा आते हैं. यही नहीं, साल 2002 में एक रिसर्च से ये भी पता चला कि जो लोग बियर ज्यादा पीते हैं, उनकी तरफ मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. मच्छर गर्भवति महिलाओं की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि उनका बॉडी टेंपरेचर ज्यादा होता है.

