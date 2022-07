मिशन की सफलता के लिए मूंगफली क्यों खाते हैं नासा के वैज्ञानिक? साइंस और अंधविश्वास का अजीबोगरीब तालमेल!

एक दौर था जब दुनिया में अंधविश्वास (NASA scientists superstition) बढ़ता जा रहा था. तब वैज्ञानिकों ने नए-नए तरह के आविष्कार किए, कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाया और ऐसे सवालों का जवाब लोगों को समझाया जो लोगों को दुनिया से परे लगते थे. वैज्ञानिक हमेशा तार्किक और साइंटिफिक बातें ही करते हैं मगर क्या आपने कभी वैज्ञानिकों को ही अंधविश्वास का पालन करते देखा है? नासा के वैज्ञानिक (NASA scientists peanuts) एक विचित्र अंधविश्वास में यकीन करते हैं जो मूंगफलियों से जुड़ा है.

टुडे वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के साइंटिस्ट किसी भी मिशन को शुरू करने या स्पेस साइंस से जुड़े ठोस कदम उठाने से पहले मूंगफली (NASA scientists eat peanuts during mission) जरूर खाते हैं. वो इसे एक प्रथा की तरह मानते हैं, हालांकि, ये महज एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं. नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार मिशन से जुड़े किसी जटिल वक्त के दौरान अगर वो मूंगफली खाते हैं तो मिशन सफल होता है और उनके साथ सब कुछ सकारात्मक होता है.

Director of Planetary Science Lori Glaze and I have our @nasajpl lucky peanuts at hand. Just under 3 hours until @NASAPersevere ’s landing! #CountdownToMars pic.twitter.com/vQU7FxFGfq



1960 में हुई थी विचित्र मान्यता की शुरुआत

रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रथा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी. उस दौरान रेंजर-7 नाम का एक एयरक्राफ्ट लॉन्च के दौरान 6 बार उड़ने में असफल रहा था. पूरी टीम इस बात से निराश थी. जब सातवीं बार एयरक्राफक्ट को उड़ान के लिए तैयार किया गया तो सभी लोग काफी चिंता में थे. तब किसी ने सभी को मूंगफली खाने के लिए दे दिया जिससे उनकी चिंता कम हो. उस दिन एयरक्राफ्ट सफल उड़ान भरने में कामयाब रहा और तब से मूंगफली को नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी नौकरी का अहम सदस्य मान लिया. किसी भी मुश्किल मिशन की तैयारी के दौरान नासा के वैज्ञानिक मूंगफली खाने लगे.

We are ready! This is @NASAPersevere’s entry, descent, and landing (EDL) team, excitedly tossing lucky peanuts. They’ve ensured the rover is best equipped for a successful landing on #Mars. Watch the live landing show starting at 2:15pm ET / 11:15am PT https://t.co/dY9HOzumzw pic.twitter.com/jGQIkSpxEf

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) February 18, 2021