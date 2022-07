आपातकाल की स्थिति में 'May Day' क्यों बोलते हैं पायलट? डिस्ट्रेस कॉल में किया जाता है शब्द का इस्तेमाल

हाल ही में अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 रिलीज हुई है. फिल्म के रिलीज होने से पहले खबर आई थी कि इसका नाम ‘मेडे’ (May Day) रखा जाएगा. जिन लोगों को इस शब्द का मतलब नहीं पता था, तब वो इस बारे में जानकर हैरान थे कि मूवी का नाम इतना अजीबोगरीब क्यों रखा गया है. दरअसल, मेडे आपातकाल की स्थिति (May Day emergency situation) में प्लेन के पायलट्स (Why pilots use May Day as distress call) या फिर शिप के कैप्टन्स द्वारा बोलो जाने वाला एक शब्द है. चलिए आपको इसका मतलब बताते हैं और साथ में ये भी कि इसे बोलने की शुरुआत कब से हुई.

मेडे शब्द (Why word May Day is used by pilots) का इस्तेमाल डिस्ट्रेस कॉल्स (what are distress calls) में किया जाता है. पायलट्स के द्वारा एयरपोर्ट्स पर मौजूद सेंटर्स में अपनी आपातकाल स्थिति को बताने के लिए डिस्ट्रेस कॉल किया जाता है. इस कॉल को तब किया जाता है जब प्लेन में खतरे में आ गया हो और पायलट समेत सभी यात्रियों की जान खतरे में हो. डिस्ट्रेस कॉल के लिए सबसे पहले पायलट कॉल करते ही 3 बार मेडे बोलता है जिससे जिन लोगों को सुनना है वो कोई गलत शब्द ना समझ लें. उसके बाद वो अपनी स्थिति, समस्या, प्लेन कहां है, कौन सा है, कितने लोग खतरे में हैं जैसी जानकारी देता है.

कब से हुई मेडे की शुरुआत?

1920 के दौरान मेडे की शुरुआत हुई थी. लंदन के क्रॉडॉन एयरपोर्ट पर एक वरिष्ठ रेडियो ऑफिसर थे फ्रेडरिक स्टैनली मॉकफोर्ड. उन्होंने सबसे पहले इस सिग्नल का इस्तेमाल इमर्जेंसी कॉल के लिए किया था. उनसे पूछा गया था कि वो कोई ऐसा शब्द सुझाएं जो पायलट इमर्जेंसी कॉल में इस्तेमाल करे और ग्राउंड स्टाफ को अपनी स्थिति के बारे में बता सके. उस दौर में क्रॉयडॉन एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा विमान पैरिस के ली बॉर्गेट एयरपोर्ट से आते थे. फ्रेडरिक ने फ्रेंच शब्द “m’aider” का इस्तेमाल कर के मेडे शब्द बनाया. मेडियर का अर्थ फ्रेंच में होता है मेरी मदद करो.

आपातकाल के लिए और कौन से शब्दों का प्रयोग होता है?

इससे पहले एसओएस का इस्तेमाल किया जाता था जिसका अर्थ होता था सेव आर सोल. 1927 में इंटरनेशनल रेडियो टेलिग्राफ कनवेंशन ने मेडे को रेडियोटेलिफोन डिस्ट्रेस कॉल के लिए चुन लिया. मेडे के अलावा और भी कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल डिस्ट्रेस कॉल के रूप में किया जाता है. पैन-पैन भी एक फेमस फ्रेज है. जो फ्रेंच शब्द “panne” से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन. ये शब्द किसी मुश्किल परिस्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल होता है. मेकैनिकल फेलियर या कोई मेडिकल समस्या के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. पैन-पैन और मेडे में फर्क ये है कि पैन-पैन कम अर्जेंट स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है जिसके लिए तत्काल कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है.

