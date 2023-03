पटरियों के साथ क्यों प्रयोग होते हैं रेल स्लीपर, किस लकड़ी से होता है निर्माण? समय के साथ हुआ बड़ा बदलाव

भारत में रेलवे नागरिकों के लिए मनोरंजन का साधन होने के साथ-साथ उनकी जरूरत भी है. एसी या स्लीपर कोच से नीचे बढ़ें तो जरूरतमंद लोग भी इस साधन का प्रयोग कर सस्ते में अपने गणतव्य तक पहुंच सकते हैं. रेलवे का सफर काफी मजेदार होता है, ठीक उसी प्रकार उससे जुड़े कई फैक्ट्स भी मजेदार और रोचक हैं जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है. आज हम आपको रेल स्लीपर (rail sleepers use) के बारे में एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं जो पटरियों के नीचे लगाए जाते हैं.

अगर आपने कभी रेलगाड़ी की पटरियां देखी होंगी, तो उनमें लगे रेल स्लीपर (Why rail sleepers used) को जरूर नोटिस किया होगा. वो लंबे, और आयताकार आकार के होते हैं और उन्हीं के ऊपर पटरियां लगी होती हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उन्हीं के ऊपर क्यों पटरियां लगाई जाती हैं. दरअसल, रेल स्लीपर का काम पटरियों को अपनी जगह पर स्थिर रखना है. पटरियां उनसे कोनों के सहारे जुड़ी रहती हैं और ट्रेनों के चलने से वो इधर-उधर नहीं भागतीं.

रेल स्लीपर पहले लकड़ी के बना करते थे, अब कंक्रीट के बनते हैं. (फोटो: Canva)

कंक्रीट के रेल स्लीपर का होने लगा इस्तेमाल

अब जब आपको ये पता चल गया है कि इन्हें लगाया क्यों जाता है तो चलिए आपको इनके प्रकार भी बता देते हैं. पहले के वक्त में रेल स्लीपर लकड़ी के बनते थे. हालांकि, अब लकड़ी (Which wood is used to make rail sleepers) के स्लीपर का इस्तेमाल नहीं होता है. अब कंक्रीट के रेल स्लीपर बनाए जाते हैं. इसका कारण ये है कि कंक्रीट ज्यादा मजबूत होता है, उसकी देखरेख ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, हालांकि, हैंडलिंग में बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में, कंक्रीट वाले स्लीपर जल्दी टूट जाते हैं.

किस लकड़ी का होता था प्रयोग?

आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर पहले लकड़ी के स्लीपर का प्रयोग होता था तो वो आखिर किस लकड़ी के बनते थे जो इतने मजबूत होते थे. सोशल मीडिया साइट कोरा पर भी ये सवाल कुछ सालों पहले पूछा गया था जिसपर लोगों ने अलग-अलग जवाब दिए. मगर एक जवाब जो सबका कॉमन था, वो है टीक की लकड़ी. बहुत लोगों ने कहा कि चीड़ और साल की लकड़ी का भी प्रयोग इन्हें बनाने में किया जाता था.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news