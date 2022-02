पीले रंग के बोर्ड पर ही क्यों लिखा होता है रेलवे स्टेशनों का नाम? बेहद रोचक है वजह

आपने अगर कभी ट्रेन में यात्रा की होगी तो एक चीज जरूर गौर किया होगा. वो ये कि रेलवे स्टेशनों के नाम हमेशा पीले रंग के बोर्ड (Railway station name written on yellow board) पर लिखे रहते हैं. चाहे आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े रेलवे स्टेशन पर क्यों ना पहुंच जाएं, आपको ऐसा हर स्टेशन पर दिखेगा कि रेलवे स्टेशनों के नाम वाले बोर्ड पीले रंग (Why railway station name written on yellow board?) में होते हैं. पर सवाल ये उठता है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? चलिए आपको बताते हैं रेलवे के इस रहस्य से जुड़ा रोचक तथ्य (amazing facts about railway).

भारतीय रेल नेटवर्क (Indian rail network) एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो एक ही मैनेजमेंट के द्वारा संभाला जाता है. आप कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर महाराष्ट्र से बंगाल तक कहीं भी चले जाएं, आपको रेलवे स्टेशनों के नाम पीले रंग (Railway station board colour facts) के बोर्ड पर ही लिखे मिलेंगे. इसके पीछे एक खास कारण है जो कम लोगों को पता होगा.

पीले बोर्ड पर नाम लिखने का मनोवैज्ञानिक कारण

पीले रंग पर नाम लिखने का पहला कारण साइकोलॉजिकल है. पीले रंग को सूर्य की किरणों से जोड़ा जाता है. इसके साथ ही पीले को खुशी, ज्ञान और ऊर्जा का भी पर्याय माना जाता है. इसके साथ ही पीले और काले का कॉम्बीनेशन वास्तु शिल्प और मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी अहम माना जाता है. इस तमाम कारणों से पीले और काले लंग को स्टेशनों का नाम लिखने के लिए चुना जाता है. इसके अलावा पीले रंग की एक और खासियत है.

पीले रंग की खासियत के ही कारण स्टेशन का नाम पीले बोर्ड पर लिखते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)

पीला रंग होता है बड़े काम का

पीला रंग दूर से नजर आता है और यात्रा के दौरान धीमे करने का भी संकेत है. ऐसे में जब लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवरों को दूसरे स्टेशन के बोर्ड का पीला रंग नजर आता है तो उन्हें पहचानने में आसानी होती है कि आगे कोई स्टेशन है. लाल रंग के बाद पीले रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है. चूंकि लाल रंग खतरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में बोर्ड पर पीले रंग का उपयोग करना ही कारगर साबित होता है. पीला रंग बारिश, कोहरे या अंधेरे में भी काफी दूर से दिख जाता है.

ट्रेनों से जुड़ी रोचक बातें नहीं जानते होंगे आप

वैसे देखा जाए तो रेलवे से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में शायद आप कम ही जानते होंगे. जैसे, क्या आप जंक्शन, सेंट्रल और टर्मिनल का फर्क जानते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर X का साइन क्यों बना होता है? ऐसा ही एक और मजेदार तथ्य रेलवे से जुड़ा है जो कम लोग जानते हैं, वो ये कि किसी ट्रेन का रंग नीला या फिर किसी का लाल क्यों होता है?

Tags: Ajab Gajab news, Railway Station, Weird news