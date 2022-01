धावकों के जूतों में क्यों होता है फीते का अतिरिक्त छेद? जानें क्या है खास कारण

मैदान में दौड़ तो कोई भी लगा सकता है मगर प्रोफेशनल धावक (Professional Runners) बनना हर किसी के बस की बात नहीं है. धावक बनने के लिए कड़ी मेहनत लगती है. दौड़ने की ट्रेनिंग में धावक (Runner Training) के योगदान के साथ-साथ उसके जूते भी अहम किरदार निभाते हैं. अच्छी फिटिंग वाले जूतों को पहनकर ही आसानी से दौड़ा जा सकता है. अगर आपने कभी रनिंग शूज को ध्यान से देखा हो, तो आप पाएंगे कि उनके फीते डालने वाली जगह पर अतिरिक्त छेद (Why Shoes have extra shoelace holes?) होते हैं. मगर क्या आप इसका कारण जानते हैं?

आम जूतों में फीते डालने के लिए छेद एक लाइन में बने होते हैं जिनमें लोग आसानी से फीता (Sports Shoes Have Extra Shoelace Holes) डालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मगर दौड़ने में इस्तेमाल किए जाने वाले जूतों में दो एक्स्ट्रा छेद कुछ पीछे, टकने के पास बने होते हैं जिसका इस्तेमाल धावक करते हैं मगर कई लोगों को इस छेद के होने का कारण नहीं पता होता है. वैसे तो इसका काम सरल है मगर ये रनर्स के बड़े काम आता है.

Runners use the extra hole in their sneakers to tie their shoes extra tight pic.twitter.com/irI0RPNSwk

