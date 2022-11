सील को क्यों कहते हैं 'Sea Dogs'? वायरल वीडियो में गोताखोर के साथ मस्ती करता दिखा जीव

धरती पर इंसानों के अलावा जितने भी जीव है, उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से बेहद अलग बनाती हैं मगर कई ऐसी भी विशेषताएं हैं जो उनके अंदर समानता का स्थापित करती हैं. जमीन पर रहने वाले जीवों में आपको पानी के अंदर रहने वाले जीवों की भी झलक आसानी से दिख जाएगी. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सील, गोताखोर (Seal with diver video) के साथ मस्ती करते दिख रही है.

ट्विटर अकाउंट ‘प्यूबिटी’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक सील, पानी के अंदर गोताखोर (seal playing with diver video) के साथ मस्ती करते दिख रही है. इसकी हरकतें देखकर आपको लगेगा कि ये कोई कुत्ता है, पानी का जीव नहीं. वैसे आप अकेले नहीं हैं जिसे सील में कुत्ता नजर आता है. सील को सी डॉग्स (Why seals are called sea dogs) कहते ही हैं. पर क्या आप इसका कारण जानते हैं?

Seals are the dogs of the sea 😂pic.twitter.com/qh6Bf68wO4 — Pubity (@PubityIG) November 9, 2022



सील की कुत्ते से क्यों होती है तुलना?

यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावरे के वाइल्डलाइफ बायोलॉजिस्ट इमोजेन कैंसिलारे के अनुसार कुत्ते और सील एक ही सब ऑर्डर के होते हैं जिसे कैनिफोर्मा कहते हैं जो कार्निवोरा ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं. हालांकि, ये एक ही परिवार के नहीं होते और किसी भी तरह एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं. इसके बावजूद भी सील को सी डॉग कहने का कारण ये है कि वो कुत्तों की तरह ही मस्ती करते हैं और इंसान के साथ खिलवाड़ करते हैं. वो कुत्तों की तरह ही अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर लेते हैं. इसके अलावा वो कुत्तों की तरह भौंकते भी हैं और चेहरा भी कुत्तों से काफी मिलता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

जिस वीडियो की चर्चा हम कर रहे हैं उसे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसमें आदमी सील की गर्दन को सहलाता दिख रहा है. सील भी उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही है. वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि खिलवाड़ तक तो ठीक है पर अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर को छेड़ने लगी तो गोताखोर की हालत खराब हो जाएगी.

