कुछ देशों में राइट तो कुछ में रोड के लेफ्ट साइड क्यों चलाते हैं कार? बेहद रोचक है इसका कारण

दुनिया के सभी देशों के अपने-अपने नियम होते हैं और वहां के नागरिकों को उनका पालन करना होता है. मगर दूसरे देश के लोग जब किसी और देश में जाते हैं तो उन्हें नए नियमों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है. ऐसा ही एक नियम है गाड़ी को चलाने का. दुनिया के कई देशों में लोग सड़क की बाईं (Why Some Countries Drive on Left) ओर गाड़ी चलाते हैं जबकि कुछ में दाईं (Why Some Countries Drive on Right?) ओर गाड़ी चलाई जाती है. पर क्या आपको इसका जवाब पता है कि गाड़ी चलाने को लेकर ये फर्क क्यों होता है?

वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स वेबसाइट के अनुसार दुनिया की 35 फीसदी आबादी बाईं ओर गाड़ी चलाती है. इनमें से अधिकतर लोग उन देशों में रहते हैं जो पुराने वक्त में ब्रिटिश कॉलोनियां रही हैं. ब्रिटिश काल से ही बाईं तरफ चलने का प्रचलन रहा है और इसके पीछे का कारण भी हैरान करने वाला है. चलिए आपको बताते हैं कि अंग्रेज क्यों बाएं तरफ ही चला करते थे.

भारत की तरह कई देशों में बाईं ओर कार चलाते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कैसे हुई बाएं चलने की शुरुआत

पुराने वक्त में जब राजाओं का राज हुआ करता था. तब तलवारबाज सड़कों पर बाईं ओर चला करते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर तलवारबाज दाएं हत्थे हुआ करते थे. इसलिए उनको बाईं ओर लगी तलवार को खींचने में आसानी होती थी. उनके सीधे हाथ पर हथियार होने से वो अचानक हुई किसी भी गतिविधी से बच सकते थे. वहीं अगर वो दाईं तरफ चलते तो उन्हें दाएं हाथ से तलवार खींचने के बाद खुद को लड़ाई की पोजीशन में भी लाना पड़ता और इसमें वक्त जाया होता.

दूसरा कारण ये है कि पुराने वक्त में घुड़सवार घोड़े पर बाईं ओर से चढ़ते थे क्योंकि उनके बाएं तरफ ही तलवार लटकी रहती थी. इस वजह से दाएं तरफ से चढ़ना मुश्किल होता था. दाएं हाथ के होने के कारण उन्हें घोड़े पर भई सुविधा हो, इसलिए वो बाएं तरफ ही चलते थे. इसी में एक पहलु और जोड़ने की बात है, वो ये कि रानी एलिजाबेथ के समय में शाही परिवार के लोग ही बाएं तरफ चल सकते थे. आम जनता को दाएं तरफ चलना पड़ता था. इन सारे पहलुओं से गाड़ियों को बाएं तरफ चलने के नियम बने.

कैसे हुई दाईं तरफ गाड़ी चलाने की शुरुआत

मगर दाएं तरफ चलने का नियम एलिजाबेथ और शाही परिवार के नियम को तोड़ने के बाद बना. 1789 के फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जब जनता को शक्तियां मिलने लगीं तो शाही परिवार को भी आम जनता के साथ दाएं तरफ चलने पर मजबूर किया गया. अगर कोई लेफ्ट की तरफ चलता तो उसे शाही परिवार या बेहद अमीर समाज से माना जाता और उसपर जनता हमला कर देती. यही कारण है कि खुद की पहचान छुपाने के लिए भी अमीर लोग दाईं तरफ से चलने लगे. इसी के बाद से गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील भी अलग-अलग तरफ बनाई जाने लगी.

