ट्रैक्टर-जेसीबी के अगले टायर साइज में क्यों होते हैं पिछले से छोटे? नहीं जानते होंगे ये रोचक कारण

जेसीबी (JCB) की खुदाई से जुड़े मीम्स तो आपने सोशल मीडिया पर काफ देखे होंगे. जब जेसीबी कहीं खुदाई शुरू करती है तो लोग भीड़ लगाकर उसे देखने लगते हैं. इसके अलावा आपने कभी ना कभी ट्रैक्टर (Tractors) भी जरूर देखे होंगे. पर क्या आप इन दोनों के बीच एक समानता बता सकते हैं? समानता ये है कि दोनों के अगले टायर छोटे और पिछले टायर साइज (Tractors wheels size difference) में काफी बड़े होते हैं. कभी आपने सोचा है कि इसका कारण क्या होगा?

चलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रैक्टर और जेसीबी (JCB wheels size difference) जैसी गाड़ियों के टायर आकार में एक जैसे क्यों नहीं होते हैं. यूं तो कई ट्रैक्टर्स ऐसे भी बनने लगे हैं जिनके चारों टायर एक ही आकार के होते हैं मगर आमतौर पर आप ट्रैक्टरों का डिजाइन ऐसा ही देखेंगे जिसमें आगे के 2 टायर छोटे और पीछे के 2 टायर (Why tractors have small tyres in front and large at rear) बड़े होते हैं. इसका कारण है ट्रैक्टर की हैंडलिंग (Tractor handling) और तेल की खपत.

जेसीबी की खुदाई से जुड़े मीम्स अक्सर वायरल होते रहते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)

ये होता है बड़े और छोटे टायरों का काम

आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रैक्टर के अगले दो टायर सिर्फ दिशा तय करने के लिए होते हैं. वो टायर सीधे स्टीयरिंग व्हील से जुड़े रहते हैं. जिस दिशा में भी चालक जाना चाहता है, वो उस दिशा में स्टीयरिंग घुमा देता है और ट्रैक्टर उधर चला जाता है. पिछले टायरों के बड़े होने का कारण है भार उठाना. डीजन इंजन होने के कारण ट्रैक्टर की पावर काफी ज्यादा होती है. ऐसे में उसको संतुलित और भारी सामानों को आसानी से रखने के लिए ही पिछले टायर को बड़ा बनाया जाता है. दूसरा कारण ये है कि पिछले टायर ही ग्रिप बनाने में मदद करते हैं. आमतौर पर ट्रैक्टर उबड़-खाबड़ रास्तों में चलाए जाते हैं. ऐसे में ट्रैक्टर को संतुलित रखने का काम पिछले टायरों का ही होता है.

आगे के छोटे टायर होने का फायदा ये होता है कि अगर ट्रैक्टर को घुमाना हो तो उसे कम गोलाई यानी टर्निंग रेडियस तय करना होगा. अगर चारों टायर बड़े होंगे तो उसे मोड़ने में काफी समस्या होगी. आगे के छोटे टायर होने के कारण इंजन पर कम वजन पड़ता है और वो तेल कम खाता है. पिछले टायर में पैटर्न बने होने का करण भी यही है कि टायरों का ग्रिप जमीन से बना रहे. इसी तरह जेसीबी में ये ये सारी बातें लोगू होती हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news