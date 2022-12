अफसर और बड़े अधिकारियों की कुर्सी पर क्यों रखी जाती है सफेद तौलिया? नहीं जानते होंगे ये खास कारण

भारत में नौकरशाही अलग-अलग डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाती है और सच तो ये है कि ब्यूरोक्रैट्स ही देश की रीढ़ की हड्डी हैं जो आंतरिक रूप से इस देश के कामकाज को सुनियोजित ढंग से चलाने में मदद करते हैं. इन अफसरों और अधिकारियों को कई तरह की सुख सुविधाएं उनके रैंक के हिसाब से मिलती हैं पर उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो है उनकी कुर्सी पर सफेद रंग की तौलिया का इस्तेमाल. क्या आप जानते हैं कि आखिर अधिराकियों की कुर्सी पर सफेद तौलिया (Why white towel used on chairs of officers) का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

कुछ वक्त पहले ये चर्चा ट्विटर पर छिड़ी थी. (फोटो: Twitter/Sanjay_IRTS)

लंबे वक्त से चली आ रही इस परंपरा (white towel on bureaucrats’ chairs) का सटीक जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, हालांकि, सोशल मीडिया पर अक्सर ये सवाल चर्चा में आ जाता है और लोग अपने-अपने हिसाब से इसका उत्तर देते हैं. ये सवाल नया नहीं है. इसी साल फरवरी के महीने में कई अधिकारी और आम जनता इस बात पर मजाकिया तौर पर सोशल मीडिया पर ही भिड़ गई और चर्चा करने लगी कि आखिर कुर्सियों पर तौलिया का क्या काम होता है.

हाल ही में सफेद तौलिया को लेकर चर्चा फिर शुरू हो गई है. (फोटो: Twitter/@pantlp)

क्यों होती है सफेद तौलिया?

आईआरटीएस संजय कुमार ने सबसे पहले इस पोस्ट को शेयर किया और कहा कि अगर 10 कुर्सियां एक कमरे में रखी हों तो उसमें से कैसे फर्क किया जाए कि कौन सी कुर्सी बड़े अधिकारी की है? उन्होंने जवाब भी देते हुए लिखा- बस उसपर सफेद तौलिया रख दो. उनके इस पोस्ट पर कई लोगों ने अलग-अलग प्रकार के जवाब दिए थे. हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार ने फिर ट्विटर पर इसी मुद्दे को छेड़ दिया और लिखा- “आज तक समझ से परे है कि अफसर दफ़्तरों में अपनी कुर्सियों पर तौलिया क्यों लगाते हैं…?”

लोगों ने दी अपनी राय

लोगों ने मजाक में यूं तो कई तरह के जवाब दिए जिनमें से सारे जवाब सही नहीं है पर फरवरी में संजय कुमार के ट्वीट पर लोगों के ऐसे उत्तर भी पढ़ने को मिले जो सार्थक मालूम होते हैं. एक ने कहा कि सफेद तौलिया पद का ज्ञात कराती है तो एक ने कहा कि सफेद रंग शुद्धता का होता है, उसे देखकर दफ्तर में आने वाले लोगों को ये एहसास होता है कि अधिकारी भी सफेद रंग की तरह अपने कार्य में सच्चे और इमानदार हैं. हालांकि, आईआरएस विकास प्रकाश सिंह का पोस्ट काफी हद तक ठीक लगा. उन्होंने लिखा- “इसकी शुरुआत ब्रिटिशकाल के दौरान हुई थी. इसके पीछे का मुख्य कारण था उस दौर में बनने वाली पतले कुशन की कुर्सियां. ठंड से बचाव हो इसलिए भी तौलिये का इस्तेमाल होता था. जबकि गर्मियों में अंग्रे अधिकारी पसीना सोखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे. ब्रिटिशकाल से ही ये परंपरा जुड़ गई, जो आज तक कायम है.”

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news