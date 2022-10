वाइन की बोतल 750 ml की ही क्यों होती है, 1 लीटर या 500 ml की क्यों नहीं? बेहद अनोखा है कारण

शराब के शौकीन तो दुनियाभर में हैं और वाइन उन्हें खूब पसंद आती है. वाइन के लिए कहा जाता है कि वो जितनी पुरानी होती जाती है, उसका स्वाद उतना ही अच्छा होता जाता है. केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है मगर आज हम आपको इस रिएक्शन के बारे में नहीं, बल्कि वाइन से जुड़ी ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपने नोटिस तो की होगी पर कारण नहीं जानते होंगे. आपने गौर किया होगा कि वाइन की बोतलें आमतौर पर 750 मिलीलीटर (why wine bottles are 750 ml) की होती हैं, 1 लीटर या 500 मिलीलीटर के राउंड फिगर (wine bottle shape) में उन्हें नहीं बनाया जाता. चलिए इसका कारण जानते हैं.

बिज़नेस स्टैंडर्ड न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कांच की बोतलें (Glass bottles) रोमन एंपायर (Roman Empire) में पहली शताब्दी के वक्त से ही प्रचलन में थी मगर तब वो बेहत महंगी थीं इसलिए आम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे. 18वीं सदी तक ग्लास बोतल आम लोगों के घर तक पहुंचने लगा और उसकी कीमत भी बेहद कम हो गई क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया. कोयले से बनने वाली भट्टियों में ज्यादा मजबूत कांच की बोतल भी बनने लगी थीं. भट्टियों में कांच की बोतलें गोल की जगह लंबी होने लगी थीं जिससे वाइन को लंबे वक्त तक स्टोर किया जाने लगा और उसे ट्रांसपोर्ट भी करना आसान हो गया.

इस वजह से बोतलें होती हैं 750 ml की

पर इन सब बातों का बोतल के 750 ml होने से क्या संबंध है? असल में उस दौरान हर बोतल को कारीगर (why wine bottles made of 750 ml not 1 litre) बनाते थे. उसे आकार देने के लिए मुंह से हवा छोड़कर फुलाया जाता था. आम आदमी के फेफड़ों में 700 ml से 800 ml तक ही हवा भरकर निकल पाती है. यही वजह है कि जो कारीगर थे, वो 750 ml तक हवा बोतल में छोड़ते थे.

आज भी वाइन की बोतलों का नहीं बदला साइज

आज के वक्त में जब बोतलें मशीन से बनती हैं और उनका आकार अपने अनुसार कुछ भी रखा जा सकता है, उसके बावजूद कंपनियों ने पुराना लुक देने के लिए बोतलों को 750 ml का ही बनाना जारी रखा है. अमेरिका में तो बोतल में 750 ml वाइन होने का नियम बन गया था. इस वजह से दुनिया के अन्य देशों में भी इसी साइज को फॉलो किया जाने लगा.

