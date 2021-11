पुरुषों की शर्ट में दाएं तरफ क्यों होते हैं बटन, औरतों को कैसे मिला लेफ्ट साइड? जानें कमीज से जुड़ा रोचक तथ्य

दुनिया की एक बड़ी आबादी शर्ट पहनती है. लंबे वक्त से लोग शर्ट पहन रहे हैं क्योंकि ये वस्त्र आरामदायक भी होता है और लुक के मामले में भी दूसरे वस्त्रों के मुकाबले अच्छा लगता है. पर क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके शर्ट का बटन (Facts about Buttons of Shirts) किस तरफ है? अगर आप महिलाओं के लिए बनी शर्ट पहनती हैं तो उसके बटन लेफ्ट साइड (Women’s shirt buttons on the left) होते हैं जबकि पुरुषों की शर्ट पर राइट साइड बटन (Men’s shirt buttons on the right) होते हैं. इसके पीछे काफी मजेदार कारण हैं जो सालों से चर्चा में हैं.

शर्ट के बटन का साइड बता देता है कि वो औरत की है या मर्द की. मगर दोनों की ही शर्ट के बटन अलग-अलग क्यों होते हैं? इस सवाल के पीछे जो कारण प्रसिद्ध हैं उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना ही उन्हें सही स्पष्टीकरण कहा जा सकता है मगर सालों से यही कारण चलन में हैं इसलिए लोग इन्हें सच मानने लगे हैं. चलिए आपको इन कारणों के बारे में बताते हैं.

बाएं तरफ क्यों होते हैं महिलाओं की शर्ट के बटन

पुराने वक्त में जब नए-नए प्रकार के कपड़े बन रहे थे तब महिलाओं के वस्त्र काफी जटिल किस्म के होते थे जिन्हें पहन पाना बहुत मुश्किल होता था. इसलिए पुरुष तो अपने कपड़े खुद से ही पहन लेते थे मगर महिलाओं को कपड़े पहनाने के लिए नौकरों की जरूरत पड़ती थी. इसलिए बटन को बाएं तरफ लगाने का एक कारण ये बताया जाता है कि जब नौकरानियां अपनी मालकिन के कपड़े पहनाएं या उनके वस्त्रों का बटन लगाएं तो अपने सीधे हाथ से उल्टी तरह लगे बटन को बंद करने में उन्हें सहूलियत हो.

महिलाओं की शर्ट का बटन बाएं तरफ होता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एक थ्योरी ये भी है कि महिलाएं आमतौर पर स्तनपान कराते वक्त अपने बच्चों को बाएं हाथ में पकड़ती हैं और दाएं हाथ से कुछ और काम भी करती हैं. इसलिए शर्ट के बटन को बाएं तरह लगाया गया जिससे वो अपने सीधे हाथ से बटन को खोल सकें. इसके अलावा एक आम थ्योरी ये है कि जब महिलाओं की शर्ट बनना शुरू हुई तब उसमें बटन को बाएं तरफ लगाया गया जिससे उसे पुरुषों की शर्ट से अलग पहचान मिले.

दाएं तरफ क्यों होते हैं पुरुषों की शर्ट के बटन

इसके पीछे जो प्रमुख थ्योरी प्रचलित है, वो ये कि पुराने वक्त में जब पुरुष जंग पर जाते थे वो अपने दाएं हाथ में तलवार पकड़ते थे. उनकी तलवार उनकी बाएं तरफ लटकी होती थी और उसे निकालने के लिए दायां हाथ काम में आता था. इसलिए बटन को दाएं तरफ लगाया गया जिससे कि बाएं हाथ से उन्हें आसानी से खोला जा सके. और तलावर निकालते वक्त बटन ना टूट जाए.

