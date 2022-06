मैथ्स में वेरिएबल के तौर पर क्यों होता है X का इस्तेमाल? नहीं जानते होंगे ये बड़ा कारण

चाहे इतिहास का कोई छात्र हो या फिर वाणिज्य का, कभी ना कभी गणित तो हर कोई पढ़ता है. कक्षा 7-8 से गणित की अलग-अलग विधाओं का ज्ञान छात्रों को दे दिया जाता है जिसमें एल्जेब्रा भी एक विधा है. आपने गणित में खासकर एल्जेब्रा में अक्सर देखा होगा कि किसी अंजान अंक या वेरिएबल को खोजने के लिए उसे अंग्रेजी लेटर X मान लेते हैं. पर क्या ये जानते हैं कि आखिर गणित में X का इस्तेमाल (Why X is used as unkown variable in maths) करने के पीछे क्या कारण है?

इसके बारे में बताने से पहले ये बता देना जरूरी है कि गणित की विधा एल्जेब्रा (Origin of Algebra) की शुरुआत कहां से हुई. शायद आपको ना पता हो, एल्जेब्रा अरब देश में शुरू हुआ था. साल 750 से 1258 को मध्ययुगीन इस्लामी सभ्यता का स्वर्ण युग. इसी दौरान मध्य एशिया (Middle East) में एल्जेब्रा का आविष्कार हुआ था. 9वीं सदी में मुहम्मद अल ख्वारिजमी (Muhammad Al-Khwarizmi) ने ‘किताब-अल-जब्र-वल-मुकाबला’ (Kitab al-jabr wal-muqabala) लिखी थी. बाद में ‘अल-जब्र’ को ‘एल्जेब्रा’ कहा जाने लगा. जब इस्लाम के मानने वालों ने इस किताब का प्रचार-प्रसार यूरोप में किया तब स्पैनिश स्कॉलर अरबी भाषा के कई शब्द बोल ही नहीं पाए.

इस कारण से मैथ्स में इस्तेमाल होने लगा X

टुडे आय फाउंड आउट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टेड टॉक में द रेडियस फाउंडेशन के निदेशक टेरी मोर ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया था कि स्पैनिश भाषा में अरबी साउंड श नहीं है जो शीन अक्षर का साउंड है. ऐसे में वो लोग इसे बोल ही नहीं पाते थे. अरबी में अंजान वेरिएबल को अल-शलन कहा जाता था. इस वजह से उन्होंने इस साउंड को ग्रीक के ‘काय’ (Chi) अक्षर में बदल दिया जो ग्रीक का 22वां अक्षर है और उसे X लिखते हैं. यानी इसे बोलते Chi हैं और लिखते X हैं.

Christmas बन गया Xmas

बाद में इसे सीधे तौर पर लैटिन के X में बदल दिया गया जो आज अंग्रेजी के X के तौर पर जाना जाता है. इसी कारण से कई जगहों पर Christmas को Xmas भी कहते हैं. क्योंकि ग्रीक लेटर X का क्राइस्ट की जगह बोला जाता है जो मिलकर बनता है क्रिसमस. X से जुड़ी ये थ्योरी बेहद फेमस है और कई बार तो पीएचडी स्कॉलर भी इसका जिक्र करते हैं हालांकि इस थ्योरी से जुड़ा कोई प्रूफ नहीं है. ना ही इसके बारे में कहीं लिखा है.

