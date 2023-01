VIDEO: पत्नी से डरकर भागता पति, बिल्ली को खदेड़ता कुत्ता, चोर को पकड़ती पुलिस! एक ही जगह पर घटी विचित्र घटनाएं

सोशल मीडिया अजबगजब वीडियोज का भंडार है. आपको यहां कई ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे जो आपको हैरान करेंगे, क्रोधित करेंगे, रुलाएंगे और गुदगुदाएंगे. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो लोगों को बहुत हंसा रहा है. इस वीडियो में एक ही जगह पर, एक ही वक्त में कई घटनाएं (people and animals chasing viral video) घटती नजर आ रही हैं जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा.

ट्विटर अकाउंट @Yoda4ever पर अक्सर मजेदार वीडियो (funny video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गाय है जिसमें बहुत से लोग और जानवर (wife chasing husband video) दौड़ते भागते दिख रहे हैं. आपने कुत्ते-बिल्ली की लड़ाई देखी होगी, पति-पत्नी के बीच झगड़ा देखा होगा और फिल्मों में या असल जिंदगी में भी पुलिस द्वारा चोर का पीछा करते हुए भी देखा होगा. इन तीनों बातों में एक समानता है, वो ये कि एक पर दूसरा हावी हो जाता है. पर जब यही तीनों लोग एक साथ एक ही जगह पर नजर आएं तो क्या होगा? तब स्थिति हंसी की बनेगी जैसे इस वीडियो में बन रही है.

Too much happening in this video.. pic.twitter.com/aKLhmWRZKi

— o̴g̴ (@Yoda4ever) January 2, 2023