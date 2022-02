रसोई साफ कर रही महिला को शेल्फ पर दिखे कांच के बड़े जार, खोलते ही बदबू से घुटने लगा दम!

अक्सर जब आप घर की साफ-सफाई करते हैं तो आपको कई बार विचित्र चीजें दिख जाती हैं. कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आप रखकर भूल जाते हैं तो कई बार आपको कुछ नया या अजीबोगरीब मिल (Weird things found during cleaning) जाता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि वो भी घर में मौजूद है. ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ जो अपने घर का किचेन साफ कर रही थी जब उसे कांच के 14 जार किचेन (Woman found poop in 14 jars in kitchen) में मिले. उसे खोलते ही उसके होश उड़ गए.

डेली स्टार वेबसाइट ने हाल ही में सोशल मीडिया साइट रेडिट पर शेयर किए एक पोस्ट के बारे में जानकारी दी जिसे एक पत्नी ने अपने पति के लिए लिखा था. इस खबर को बताने से पहले हम ये साफ कर दें कि ये एक वायरल पोस्ट है, इसलिए न्यूज18 हिन्दी इसके सच होने का दावा नहीं करता. अब बढ़ते हैं पोस्ट की तरफ. बेनाम महिला ने पोस्ट में बताया कि एक दिन वो अपने घर की साफ-सफाई कर रही थी. जब उसने किचने में सफाई शुरू की तो उसे एक शेल्फ पर पीछे की तरफ कांच (Wife found husband poop in glass jars) के कुछ जार नजर आए.

कांच के जार में मिला मल!

महिला ने बताया कि उसे पता ही नहीं था कि वो जार किचेन में हैं, इसलिए वो इस बात से भी अंजान थी कि उसके अंदर क्या है. उसने उन 14 जारों को खोलकर देखा तो वो दंग रह गई और उसे उल्टी आने लगी. महिला ने बताया कि उन जारों में डायरिया (Diarrhoea stool found in glass jar) संक्रमित मल भरा हुआ था. उसने कहा कि जार को खोलना ही सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि उसके बाद उसकी बदबू इतनी ज्यादा थी कि उसे ऐसा लगने लगा कि उसके गले में बदबू से घाव हो गया है.

पति की अजीबोगरीब हरकत से हैरान हुई महिला

महिला ने बताया कि ये हरकत उसके पति की थी. उसने कहा कि वो इस बात को तो जानती थी कि उसके पति को इरिटेबल बावल सिंड्रोम है जिसमें मरीज को दस्त होते हैं और डायरिया के तमाम लक्षण भी होते हैं मगर वो इस बात से हैरान थी कि आखिर उसने अपने मल को जार में क्यों बंद कर रखा है. सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ा, वो भी जानकर घिना गए. एक ने कहा कि हो सकता है वो डॉक्टर के यहां टेस्ट के लिए स्टूल सैंपल ले जाने वाला होगा. तो एक शख्स ने जवाब में कहा कि स्टूल टेस्ट के लिए सैंपल को तुरंत देना होता है और इतनी ज्यादा मात्रा में देने की जरूरत नहीं पड़ती है. उसके लिए अलग डिब्बे पैथोलॉजी लैब से मिलते हैं. बहुत से लोगों ने तो इस खबर पर विश्वास ही नहीं किया. उन्होंने कहा कि ये बनाई हुई खबर है. हालांकि एक शख्स, जिसे जेल जाने का भी अनुभव है, ने कमेंट में बताया कि मुमकिन है महिला का पति नशा करने के लिए होममेड ड्रग, बट हैश (Butt Hash) बनाना चाहता होगा जिसमें मल को जार में रखकर फर्मेंट किया जाता है और फिर सुखाकर उससे नशा किया जाता है.

