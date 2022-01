अस्पताल में भर्ती पति की हिप के बीच पत्नी ने छुपाया खुफिया संदेश! पढ़कर दंग रह गए डॉक्टर

इन दिनों प्रैंक करना और प्रैंक वीडियोज (Prank Videos) को सोशल मीडिया पर शेयर करना काफी आम बात हो गई है. लोग अक्सर अलग-अलग तरह के प्रैंक वीडियोज बनाते हैं जिसमें या तो वो किसी जानने वाले के साथ मजाक करते हैं या फिर किसी अंजान को लपेटे में लेते हैं. हाल ही में एक महिला ने डॉक्टरों के साथ कमाल का प्रैंक (Woman prank with doctor) किया. महिला ने अपने पति के हिप (Wife leave message between husband hips for doctors) के बीच में एक छोटा सा लेटर डाल दिया!

पढ़कर ही ये हैरान करने वाली बात लग सकती है मगर लोगों को ये प्रैंक काफी हंसा रहा है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रेजीना फलांगे (Regina Phalange) नाम की महिला ने अपने टिकटॉक अकाउंट (@Regina_Phalange1219) पर कुछ वक्त पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ ही प्रैंक (Wife prank with doctors) करती दिख रही हैं. वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके पति की अक्सर कोलनोस्कोपी (colonoscopy) होती रहती है जिसके लिए वो अस्तपताल में भर्ती होते हैं.

पति के हिप में छुपा दिया खुफिया संदेश

इस जब वो भर्ती हुए तो रेजीना ने डॉक्टर्स के साथ एक छोटा सा मजाक करने का प्लान बनाया. उन्होंने एक नोट लिखकर पति के हिप्स (Wife hide letter for doctor in husband’s hips) के बीच में फंसा दिया और सामने आ कर बैठ गईं. जब डॉक्टर ने सर्जरी की शुरुआत की तो उन्हें हिप के बीच से नोट मिला जिसपर लिखा था- “हम आपके कार की वॉरेंटी बढ़ाने के लिए आप से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे.” ये पढ़ते ही डॉक्टर दहाड़ मारकर हंसने लगीं. दरअसल, साल 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ तो ये लाइन इंटरनेट पर फ्रॉड करने वाले लोगों ने काफी इस्तेमाल की और उन लोगों को भी ये मैसेज किया जिनके पास कार तक नहीं थी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

महिला ने वीडियो में डॉक्टर का रिएक्शन रिकॉर्ड किया जिसे देखकर लोगों काफी मजा आ रहा है. हालांकि सोशल मीडिया लोगों ने रेजिना की आलोचना की कि उन्होंने पति की बीमारी का मजाक बना दिया. पर रेजिना ने सफाई में बताया कि उन्होंने पति से पूछकर ही इस प्रैंक को अंजाम दिया था. कई लोग उनसे भी मजाक कर रहे हैं. आपको बता दें कि कोलोनोस्कोपी से कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में पता लगाया जाता है. इसमें एक ट्यूब मलाशय के रास्ते आंतों तक डाला जाता है.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News