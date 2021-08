पति की हत्या करने के फिराक में थी पत्नी, सेक्स से पहले अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाया जहर! ऐसे खुली पोल

समाज में कई दंपत्ति के रिश्तों में खटास आ जाती है. जिसका हल आपस में बातचीत कर के और समस्याओं को सुलझाकर निकाला जा सकता है. मगर कुछ कपल्स के बीच झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो हिंसक मोड़ ले लेते हैं. ऐसा ही कुछ एक महिला (Woman) के साथ साल 2013 में हुआ था जो अपने पति (Husband) से नाखुश थी और उससे तलाक लेना चाहती थी मगर उसका पति उसे तलाक (Divorce) नहीं दे रहा था तब पत्नी ने पति के खिलाफ जानलेवा चाल चली मगर उसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ गया. ये मामला काफी पुराना है मगर आज भी लोग इसके बारे में जानकर सहम जाते हैं.

न्यूज पोर्टल डेली स्टार के मुताबिक ये घटना 2013 की है जो हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब सुर्खियों में है. ब्राजील (Brazil) की एक महिला अपने पति से नाखुश थी जिसके चलते वो उससे तलाक लेना चाहती थी. उसने कई बार अपने पति से इस बारे में कहा था मगर उसका पति उसे तलाक देने के लिए राजी नहीं थी. जब महिला उससे बोल-बोलकर थक गई तब उसने अपने पति की हत्या करने की ठानी. काफी दिन विचार करने के बाद महिला को बेहद ही खतरनाक तरीका सूझा जिससे उसने पति की जान लेने का निर्णय लिया.

रिपोर्ट के अनुसार पत्नी ने अपने प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से में और अंदर ढेर सारा जहर लगा लिया (Wife Puts Poison in her Vagina to Murder Husband During Sex). इसके बाद उसने अपने 43 साल के पति के साथ रोमांस शुरू कर दिया. जब दोनों के बीच रोमांस चरम पर था तब उसने पति से ओरल सेक्स करने को कहा. पति उसकी बात मान गया और जैसे ही उसने अपना चेहरा पत्नी के प्राइवेट पार्ट के पास किया वैसे ही उसे अजीब सी बदबू आई. पति को लगा कि पत्नी को शारीरक रूप से कोई समस्या है और उसने तुरंत जिद किया कि वो अभी उसके साथ चलकर डॉक्टर को दिखाए. जब दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे और पत्नी का टेस्ट हुआ तो डॉक्टर भी हैरान रह गईं. रिपोर्ट से पता चला कि महिला ने अपने प्राइवेट पार्ट के अपनी काफी मात्रा में जहर डाल रखा है जिससे उसके पति की मौत तो हो ही जाती साथ ही महिला की भी मौत निश्चित थी. डॉक्टर ने बताया कि वैजाइना की स्कीन ऐसी होती है कि वो तरल पदार्थ को सोख लेती है. इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी के शरीर में भी जहर पहुंच रहा था. जो धीरे-धीरे उसकी जान ले लेता.

जब रिपोर्ट से जहर का खुलासा हुआ तब पत्नी ने पति से सचा बता दिया और कुबूल किया कि वो उसकी जान लेना चाहती थी. पत्नी का इलाज हुआ और डॉक्टर ने जहर निकाल दिया मगर पति ने पत्नी को माफ नहीं किया. उसने तुरंत हत्या की कोशिश करने का आरोप पत्नी पर लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज कर दिया था.