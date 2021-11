Weird Tradition: विवाहित महिलाओं को उनके पतियों से चुरा लेते हैं मर्द! औरतों को मिलती है बेवफाई करने की छूट

शादी को दुनिया के हर समाज में बेहद अहम संस्कार माना जाता है. पुरुष और स्त्री के बीच परिवार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इस बंधन को अलग-अलग देशों में अलग-अलग रूप दिए गए हैं. समय के साथ शादियों में भी बदलाव हुए हैं मगर कई आदिवासी जनजातियां (Marriage Traditions of Tribal People) आज भी पुराने वक्त की अपनी परंपराओं और मान्यताओं का पालन कर रही हैं. हालांकि ये परंपराएं आज को लोगों को अजीबोगरीब (Weird Traditions around the world) लग सकती हैं. आज हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताएंगे जहां वर्तमान लोगों के हिसाब से पुरुष और स्त्री के बीच रिश्ते काफी पेचीदा हैं. यहां पुरुष एक खास उत्सव के जरिए दूसरे की पत्नी को चुरा लेते हैं (Men steal other men’s wives) और महिलाओं को भी एक से ज्यादा पार्टनर्स (Women Allowed to Have Multiple Partners) रखने की छूट होती है.

अफ्रीका के साहेल (Sahel Region, Africa) क्षेत्र में रहने वाली बंजारों की आदिवासी जनजाति वोदाबी (Wodaabe Weird Tradition) दुनियाभर में अपनी अजीबोगरीब परंपरा के लिए फेमस है. इस जनजाति में महिलाओं को काफी छूट दी गई है. ये सहूलियतें ऐसी हैं जिसे शायद दुनिया की बाकी जगहों पर पाप की तरह देखा जाता है. यहां शादी और संबंधों के काफी अलग मायने हैं. सही है या गलत ये आपके ऊपर है मगर ये जनजाति शादी (Wodaabe Marriage tradition) समारोह को वैसे नहीं देखती जैसे अन्य देशों में देखा जाता है.

जनजाति में मनाया जाता है वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल. (फोटो: Instagram/@assa_mali_)

पत्नी चुराने की प्रथा

इस जनजाति की सबसे खास प्रथा है दूसरे मर्दों की पत्नी चुराना. यहां एक खास त्योहार मनाया जाता है जिसे याकी कहते हैं जो 10 दिनों तक चलता है. इस त्योहार को वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल (Wife Stealing Festival) भी कहा जाता है. त्योहार के दिन मर्द घंटों तैयार होते हैं और अजब-गजब वेशभूषा को अपनाते हैं. वो अपने चेहरे पर प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर के मेकअप करते हैं और होठों पर पेंट लगते हैं जिससे उनके सफेद दांत और भी ज्यादा चमकें. यही नहीं, वो कई तरह के आभूषण भी पहनते हैं. पुरुषों द्वारा ये सजावट महिलाओं को आकर्षित करने के लिए की जाती है. इसके बाद वो महिलाओं के सामने अनोखा नृत्य करते हैं. ये महिलाएं अधिकतर शादीशुदा होती हैं. इन विवाहित महिलाओं के पास अधिकार होता है कि वो उन मर्दों में से किसी को भी अपने पार्टनर के तौर पर चुन लें. फिर पसंद आए मर्द ये या तो वो शादी कर के पहले पति को तलाक दे देती हैं या फिर दोनों पतियों को साथ रख लेती हैं.

औरतों के होते हैं कई पार्टनर

फेस टू फेस अफ्रीका वेबसाइट के अनुसार त्योहार की रात महिलाएं अपने पार्टनर को चुनती हैं. वो एक से ज्यादा को भी चुन सकती हैं और उनके साथ संबंध बनाती हैं. पत्नियों को चुराने की ये प्रक्रिया इस तरह एक रात, कुछ रातें या फिर सारी जिंदगी शादी के रूप में चलती है. वेबसाइट के अनुसार महिला का पहला पति उसके परिवार वाले चुनते हैं और दूसरा वो खुद से इस त्योहार के जरिए चुन सकती है. अगर किसी महिला की शादी बदसूरत मर्द से हुई है और ये बात पति को मालूम है कि उसकी पत्नी उससे खुश नहीं है तो वो पत्नी को दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने की अनुमति दे देता है जिससे कि उनका खूबसूरत बच्चा हो.