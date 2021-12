पति का मूड रोमांटिक बनाने के लिए पत्नी ने की चौंकाने वाली हरकत, बेटी ने देखते ही शर्म से बंद कर ली आंखें!

अक्सर कपल्स जब बच्चों और अन्य जिम्मेदारियों से फुरसत पाते हैं तो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं. ऐसे में कई प्यार भरे पल भी सामने आ जाते हैं जो हर रिश्ते के लिए जरूरी होते हैं. मगर माता-पिता के लिए रोमांस करना घर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे उन्हें अकेला नहीं छोड़ते. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज वायरल हुए हैं जिसमें बच्चों ने माता-पिता को शर्मिंदा होने वाले समय (Children Caught Parents in Embarrassing Situation) में देख लिया है. इसी तरह के एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक महिला अपने पति का मूड रोमांटिक बनाने के लिए उसके पास जाती है मगर उसकी हरकत बेटी (Daughter Caught Mother Stripping in front of Father) देख लेती और शर्म से आंखें बंद कर लेती है.

इंस्टाग्राम अकाउंट कपल्स रील्स पर कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया गया था जो काफी फनी है. इस वीडियो में एक शख्स बैठा काम कर रहा है और सामने उसकी पत्नी खड़ी है जो दिखाई नहीं दे रही है. कैमरा वॉशबेसिन के पास रखा है. महिला कुछ ऐसा करती है कि पति की आंखें खुली (Husband Shocked to see Wife Stripping) की खुली रह जाती हैं मगर उसके बाद जो होता है वो हद से ज्यादा हैरान करने वाला और बेहद फनी है.

View this post on Instagram A post shared by Funny Couples Videos | Reels (@couples.reelsz)



रोमांटिक मूड में थे पति-पत्नी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक चैलेंज वायरल हो रहा है जिसका नाम है ‘कहो की गर्मी ज्यादा है और अपने कपड़े उतार दो’ (Say it’s Hot and Take Your Clothes Off Challenge). ये वीडियो भी उसी चैलेंज पर बनाया गया है. इस चैलेंज के तहत बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर के सामने खड़े होकर ये ऐसा करती है और फिर पार्टनर का रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड करती है. जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है. महिला ने अपने काम करते हुए पति के सामने कहा कि बहुत गर्मी हो रही है और वो अपने सारे कपड़े उतारने लगी. पति का रिएक्शन देखकर लग रहा है कि वो अपनी पत्नी को वैसे देखकर काफी रोमांटिक महसूस कर रहा है मगर उसी बीच उनकी बेटी पीछे से चली आती है.

मां की हरकत देखकर दंग रह गई बेटी

महिला अपने कपड़े उतार ही रही होती है कि अचानक उसकी बेटी पीछे से अपना फोन चलाते हुए आ जाती है और जब वो अचानक मां को कपड़े उतारते देखती है तो चौंक जाती है और शर्म से अपनी आंखें बंद कर चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है. इस पूरी घटना को देखकर पिता ठहाके मार-मारकर हंसता नजर आ रहा है. वीडियो के कैप्शन के अनुसार शख्स उस बच्ची का सौतेला पिता है. कपल को लगा था कि बेटी बाहर है इसलिए वो रोमांस करने का प्लान बना रहे थे मगर उनके प्लान पर पानी फिर गया. वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News