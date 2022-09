ऑटो रिक्शा के सामने आ गया जंगली बैल, एक वार से गाड़ी को हवा में उछाला! चौंकाने वाला वीडियो वायरल

जंगली जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा या तो वो लोग लगा सकते हैं जिन्होंने उनको शिकार करते देखा हो या फिर जो उनका शिकार होते-होते बच गए हों. जंगल के इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर रात में काफी खतरा होता है क्योंकि ये जानवर सड़कों पर भी टहलने लगते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगली बैल ऑटो रिक्शा (Indian Bison attack auto rickshaw video) पर ऐसा हमला करता दिख रहा है कि गाड़ी हवा में ही उड़ी जा रही है.

ट्विटर अकाउंट @WildLense_India ने हाल ही में एक वीडियो (wild Indian Bison attack auto rickshaw) पोस्ट किया है जो बेहद चौंकाने वाला है. ये वीडियो एक गौर (Gaur attack auto rickshaw night video) यानी इंडियन बाइसन नाम के जानवर का है जो जंगली बैल होते हैं. आपको बता दें कि ये जानवर भारत के दक्षिणी इलाके, केरल, कर्नाटक आदि में काफी पाए जाते हैं. वीडियो भी संभवतया केरल का ही लग रहा है.

Never underestimate Gaur/Indian Bison. Maintain proper distance otherwise it could be lethal.@susantananda3 @ParveenKaswan pic.twitter.com/ck2nL1z3hX

