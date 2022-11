VIDEO: दिखने में छोटी पर ये है 'दुनिया की सबसे घातक बिल्ली', शेर-बाघ से है ज्यादा सफल शिकारी!

यूं तो दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जीवों का शिकार कर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं और हर कोई अपने-अपने तरीके से खास है. पर क्या कभी आपने सोचा है कि उन सभी में से सबसे खतरनाक कौन सा है? अगर सिर्फ बिल्ली के प्रजाति के जंगली जानवरों की बात करें तो उनमें आप कहेंगे कि शेर या बाघ सबसे खतरनाक शिकारी हैं मगर ये सच नहीं है. असल में एक छोटे कद की दिखने वाली काले-भूरे रंग की बिल्ली को दुनिया की सबसे घातक और खतरनाक बिल्ली (world’s deadliest cat) और शिकारी माना जाता है.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं जंगल और जंगली जानवरों से जुड़े हैरान कनरे वाले वीडियोज और उनसे जुड़े रोचक तथ्य. आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं वो दुनिया की सबसे घातक बिल्ली (Deadliest cat of the world) का है. ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो में एक बिल्ली अपने बच्चे के साथ दिख रही है और फिर एक पक्षी का शिकार करती नजर आ रही है.

The black-footed cat is the deadliest wildcat in the world. Though they weigh only 2 – 6 pounds, they take down more prey in a single night than a leopard does in 6 months. pic.twitter.com/7Gh8U2LKdA

— Fascinating (@fasc1nate) November 25, 2022