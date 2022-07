विशाल बाज ने कर दिया बकरी पर हमला, शिकार की चाहत में लगा रहा पीछे मगर आखिर में उल्टी पड़ गई चाल!

आपने शेर-चीता जैसे जीवों को तो बकरी या भेड़ जैसे जीवों का शिकार करते देखा होगा. ये प्रकृति का नियम है कि कमजोर जीव अक्सर ताकतवर के सामने शिकारी बन जाता है मगर क्या आपने कभी किसी पक्षी द्वारा बड़े जीव का शिकार होते देखा है? आप सोचेंगे कि आखिर पक्षी कैसे बड़े जीवों पर हमला कर सकते हैं, मगर इन दिनों एक वीडियो (eagle attack goat viral video) सामने आया है जिसमें एक बाज, बकरी पर हमला कर रहा है. हैरानी की बात ये है कि ये कोई मामूली बाज नहीं, बल्कि एक विशाल चिड़िया (Big eagle fight goat on hill video) है.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं हैरान करने वाले जंगली जानवरों से जुड़े वीडियोज. इन वीडियोज (wildlife videos) में आपको पता चलता है कि जंगल का एक नियम है, जो सबसे मजबूत और अंत तक टिके रहने की शक्ति रखता है, वही बाजी मारता है, फिर ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो ताकतवर जीव है या फिर कमजोर. ऐसा ही कुछ इस वीडियो (eagle goat video) में देखने को मिल रहा है जिसमें एक बाज, बकरी का शिकार करने की फिराक में है.

What is life…. The goat never gave up! ❤️pic.twitter.com/KDSr0MzQwq

— Figen (@TheFigen) July 22, 2022