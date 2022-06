VIDEO: मछली की तरह पानी में तैरता नजर आया हिप्पो, भारी वजन के बावजूद तैर पाना कैसे है मुमकिन?

अगर आपने कभी किसी जू या नेशनल पार्क में हिप्पो को देखा होगा तो उसके भारी भरकम शरीर को देखकर हैरान तो जरूर हुए होंगे. उनका नाम तो होता है दरियाई घोड़ा मगर वो घोड़े जैसी चाल-ढाल के बिल्कुल भी नहीं लगते. ये जीव जमीन के साथ-साथ पानी में भी काफी वक्त बिता लेते हैं मगर इस बारे में सवाल तो बनता है कि आखिर इतने भारी (How hippos swim in water) होने के बावजूद वो पानी में तैर कैसे लेते हैं?

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं जंगली जानवरों से जुड़े ऐसे वीडियोज जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है. आज भी हम ऐसा ही एक वीडियो (hippo swimming in water viral video) लेकर आए हैं जो इन दिनों काफी चर्चा में है जिसमें एक हिप्पो पानी के नीचे तैरता नजर आ रहा है. ट्विटर अकाउंट साइंस गर्ल पर रीट्वीट किए गए इस वीडियो को देखकर आप भी इस बारे में जानना चाहेंगे कि हिप्पो के तैर पाने के पीछे क्या विज्ञान है. राउंड बॉयज नाम के ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शयेर किया गया है

Hippos can’t technically swim

The perfect combination of buoyancy and bone density allows them to “fly” thorough water at speeds of 5mph, (8 kph)

propelling themselves using intermittent ground contact, like astronauts on a moon walkpic.twitter.com/XZPA25VSfc

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) June 17, 2022