लकड़बग्घों के झुंड ने शेरनी को दबोचा, सांसें रुकने से पहले मदद को आ गए साथी! चौंका देगा वायरल Video

जंगल का एक नियम होता है, जो सबसे मजबूत और ताकतवर है सिर्फ वही नहीं जीतता, बल्कि जो झुंड में रहकर लड़ता है वो जीतता है. झुंड में अगर हिरण भी मौजूद हैं वो तो खूंखार से खूंखार शिकारी को चकमा देकर भाग सकते हैं और अगर सबसे खतरनाक शिकारी भी अकेला हो तो वो शिकार बन सकता है. इस बात का सबूत हाल ही में एक वीडियो में देखने को मिला जिसमें एक शेरनी, लकड़बग्घों के झुंड (Hyenas attack lioness viral video) से घिर गई और उसकी जान पर बन आई.

न्यूज18 हिन्दी आपके लिए लेकर आया है जंगल के हैरतंगेज पलों से जुड़ी खास सीरीज, जिसका नाम है वाइल्डलाइफ वायरल (Wildlife Viral). इस सीरीज के तहत हम आपको जंगल और उसके जीवों से जुड़े हैरान करने वाले किस्से सुनाएंगे. इसी सीरज के अंतर्गत आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर समझ आएगा कि जंगली जानवरों की दुनिया (Wildlife videos) कितनी खतरनाक और अप्रत्याशित होती है.



लकड़बग्घों ने शेरनी को घेरा

आर ब्लूट प्लैनेट (Our Blue Planet) नाम के फेसबुक पेज पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शेरनी को लकड़बग्घों (Pride of Lions save Lioness from Hyenas) ने घेर लिया है. वैसे तो लकड़बग्घों को डरपोक माना जाता है मगर जब वो झुंड में हों तो उनसे खतरनाक शिकारी शायद ही कोई होता होगा. वीडियो में 10-15 लकड़बग्घे एक शेरनी का शिकार करते नजर आ रहे हैं. वो उसे दूर से भगाते आ रहे हैं और अचानक घेरकर उसे नोचने-खसोटने लगते हैं. एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि शेरनी की जान अब तो नहीं बच पाएगी मगर तभी उसके साथी, शेरों का एक झुंड वहां पहुंच जाता है.

शेरनी को बचाने आए उसके दोस्त

झुंड में करीब 4 शेर होते हैं जो पहले तो शेरनी को बचाते हैं और उसके बाद उन लकड़बग्घों को दौड़ा-दौड़ाकर काटने लगते हैं. वो उन्हें जंगल में दूर तक भगाते हैं और इस तरह शेरनी की जान लकड़बग्घों से बच पाती है. आपको बता दें कि इस वीडियो को 32 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 11 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को शेयर किया है. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि भगवान भी इसी तरह हर दिन अपने बच्चों को बचाता है जब भी हम खतरे में होते हैं. वहीं एक शख्स ने कहा कि प्रकृति एक ही वक्त पर अद्भुत और निर्दयी है.

