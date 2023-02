Viral Video: हिरण को पकड़ने के लिए तेंदुए ने दिखाया हैरतंगेज करतब, उछलकर दबोच लिया गला! देखकर कांप जाएगी रूह

जंगल का एक नियम है, जिंदा वही रहता है जो सबसे चालाक और सबसे फिट हो. फिर ये जरूरी नहीं है जानवर मांसाहारी है या शाकाहारी, शेर है या लकड़बग्घा! जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती है. शिकार भी कई बार शिकारी को चकमा देकर भाग निकलता है और शिकारी भी शिकार बन जाता है. पर ये सारी स्थितियां उसी बात पर निर्भर करती हैं जो हमने आपको ऊपर बताया, वो ये कि जो सबसे चालाक होगा, वही जीतेगा. इस बात का सबूत एक वायरल वीडियो (leopard attack deer viral video) में देखने को मिल रहा है.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं जंगल और जंगली जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज. हाल ही में हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो शिकार का वीडियो है पर उसमें जानवरों के लचीले शरीर और अनोखे करतब का भी नजारा देखने को मिल रहा है. इस वीडियो को IFS अधिकारी साकेत बडोला ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा- “जंगल और जिंदगी में जीवित रहने के लिए चपलता जरूरी गुण है.”

Agility is a desirable survival-linked trait in the wild (….and in life) !!

VC: In the video pic.twitter.com/F3Ge11Duqp

— Saket Badola IFS (@Saket_Badola) February 10, 2023