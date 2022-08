VIDEO: 14 शेरनियों ने कर दिया हाथी के बच्चे पर हमला! शावक की बहादुरी देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

हाथी बेहद शांति पसंद जीव होते हैं जो किसी को भी परेशान नहीं करते, मगर जब उनको खतरा मेहसूस होता है तो वो खतरनाक रूप अपना लेते हैं और उनके सामने कोई भी जानवर टिक नहीं पाता, फिर चाहे वो ‘जंगल का राजा’ ही क्यों ना हो! इन दिनों एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें इस बात का सबूत देखने को मिल रहा है. कई शेरनियों ने एक साथ हाथी के बच्चे (lionesses attack baby elephant video) पर हमला कर दिया मगर उसने जिस बहादुरी से अपनी जान बचाई वो काबिल-ए-तारीफ है.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं हैरान करने वाले वीडियोज (animal videos) जो जंगल और जंगली जानवरों से जुड़े होते हैं. आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो बेहद अनोखा है क्योंकि इसे देखकर आपको एहसास होगा कि जंगल में जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा खूंखार शिकारी माना जाता हो, जीत हमेशा उसी को मिले. वीडियो में करीब 14 शेरनियों (Lions heard attack elephant vido) ने एक साथ हाथी के बच्चे पर हमला कर दिया मगर उसने उन सबसे लड़ाई लगी और जीत हासिल की.

Lone tusker takes on 14 lionesses & wins…

Who should be than king of forest ?

Via Clement Ben pic.twitter.com/kYbZNvabFv

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 27, 2022