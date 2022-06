जंगल में शेर को खोज रही थी शख्स की निगाहें, सिर घुमाते ही दहल गया दिल! रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

शेर चाहे टीवी में दिख जाए या किसी जू के बंद पिंजड़े में नजर आ जाए, डर तो एक ही बराबर लगता है. पर वो डर 10 गुना तब बढ़ जाता है जब वही शेर बिना किसी रुकावट के आपके ठीक सामने आ जाए. ऐसे में इंसान लाचार ही हो जाता है. फिर वो सिर्फ एक ही कंडीशन में जिंदा बच सकता है, तब, जब शेर को इंसान पर दया आ जाए. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक वायरल वीडियो (Lion comes closer to man in jungle video) में देखने को मिला जो सभी को चौंका रहा है.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के तहत हम आपके लिए लाते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले जंगली जानवरों से जुड़े अजब-गजब वीडियोज (amazing animal videos) जो आपको उनके बारे में और भी ज्यादा जानने में मदद करते हैं. आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें एक जंगली जानवर तो है, मगर उसके साथ एक इंसान भी है. देखिए जब दोनों का आमना-सामना (man comes face to face with lion viral video) होता है तो क्या होता है.

For a moment he froze! OMG pic.twitter.com/At7bulagxb — Figen (@TheFigen) June 18, 2022



शेर से हुआ शख्स का आमना-सामना

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये किसी बड़े वाइल्डलाइफ पार्क का वीडियो है. इसमें एक शख्स, कार के आगे लगी एक कुर्सी पर बैठा है और इधर-उधर जंगली जीवों को खोज रहा है. संभवतया उसकी निगाहें किसी शेर को खोजती लग रही हैं. शख्स कुछ पल के लिए एक दिशा में देखता है तभी दूसरी दिशा से एक शेर उसके काफी पास आ जाता है और उसे खड़े होकर देखने लगता है. जैसे ही शख्स अपनी गर्दन घुमाता है, उसकी नजर सामने खड़े शेर पर जाती है. कुछ पल के लिए शख्स घबराया हुआ नजर आने लगता है. उसके हाथों के मूवेमेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि शेर के आने से वो कितना डर गया है. शेर भी वहीं पर खड़े-खड़े उसे घूरने लगता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो को 18 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 14 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने पूछा कि इसके आगे क्या हुआ तो जवाब में एक शख्स ने कहा कि इससे आगे शेर वहां से चला गया होगा क्योंकि शेरों को टहलना और चीजों को गौर से देखना पसंद है. वो भी शिकार करने के मूड में नहीं था, बस गौर करने के मूड में था इसलिए शख्स को खड़ा होकर देखता रहा. एक ने कहा कि अगर इंसान जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.

