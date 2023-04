ये है असली एनिमल लवर, कैद करके नहीं बल्कि परिंदों को आज़ाद कर दिखाया अपना प्रेम, पहले खरीदा फिर उड़ा दिया

दुनिया में खुद को ऐनिमल लवर कहने वालों की कोई कमी नहीं हैं. लेकिन जीवों से प्रेम करने का दावा करने वालों की कैटेगरी कई तरह की है. कुछ जानवरों को इतना प्यार करते हैं कि उन्हें किसी भी दर्द में नहीं देख पाते और हमेशा मदद को आगे आते हैं. कुछ एनीमल लवर्स ऐसे होते हैं जो प्रेम के नाम पर उनकी आजादी छीनकर घर में कैद कर लेना चाहते हैं और अपना पालतू बनाते हैं. लेकिन असली हीरो तो वो हैं जो उनको उनकी आजादी दे सकें, प्राकृतिक आवास में रहने दे सके, एक ऐसा वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. जहाँ दिखा सुपरहीरो.

ट्विटर अकाउंट @_B___S पर शेयर वीडियो में एक शख्स पक्षी बेचने वाले से पैसे देकर सभी पक्षी खरीदता है फिर उन्हें पिंजरे से आजाद कर उड़ाता जाता है. जीवों के प्रति उसका ये प्रेम देखकर लोगों ने उसे सुपर हीरो का नाम दिया. वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

परिंदों को खरीदकर हवा में उड़ाता दिखा शख्स

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें एक कार सवार परिंदे बेचने वाले शख्स के करीब अपनी गाड़ी लगाता है और फिर कार में बैठे बैठे ही उसे पैसे दे देकर उसके सारे पक्षी खरीद लेता है, लेकिन उन्हें पालतू या कैदी बनाने की बजाय उस कार सवार ने उन सभी खरीदे पक्षियों को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें दे दी आजादी, जो उनका हक था. वैसे तो बहुत से लोग जीवों से प्रेम करने का दावा करते हैं लेकिन उनके हक, आजादी और इच्छा की चिंता करने वाले बेहद कम होते हैं. अधिकांश तो उन्हें अपना पालतू या कैदी बना बना लेना चाहते हैं. जबकि पिंजरे में रखना नहीं, बल्कि आजाद होकर हवा में उड़ने देना ही असली जीव प्रेम कहलाता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इस शख्स को सुपर हीरो कह रहे हैं.

This man is buying birds just to set them free pic.twitter.com/cuHUyMwyE0

— B&S (@_B___S) April 25, 2023