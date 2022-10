VIDEO: भैंस को दबोचकर खाने की थी पूरी तैयारी, अचानक शेरों में हो गया विवाद; पतली गली से भाग निकला शिकार!

आपने बचपन में दो बिल्लियों और बंदर से जुड़ी कहानी सुनी होगी जिसे कहावत की तरह आज के वक्त में इस्तेमाल किया जाता है. कहते हैं- “दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर ले भागता है रोटी.” ये बात बिल्कुल सच है और ऐसा तब ज्यादा देखा गया है जब कोई ग्रुप में काम करे और आपस में ही लड़ जाए तो कोई तीसरा या बाहरी उस स्थिति का फायदा उठाकर अपना काम पूरा करने की कोशिश करता है. ऐसा ही नजारा हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखने को मिला जिसमें शेरों का झुंड भैंस (Lions attack buffalo video) को मारकर खाने की तैयारी में था मगर उनके साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शिकार ही चंगुल से निकल गया.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं जंगल और जंगली जानवरों (wild animal videos) से ऐसे वीडियोज जो आपके होश उड़ा देते हैं. आज हम जिस वीडियो (lions hunting buffalo video) की बात कर रहे हैं उसमें एक चौंकाने वाली घटना दिखी है जो शायद आपको हंसा भी देगी. जंगली जानवरों की बात हो तो खूनखराबा भी उसमें निश्चित ही शामिल होता है. पर इस वीडियो में तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है.

Lions fight while eating a water buffalo, then it casually walks off pic.twitter.com/JGiKMVJaQQ

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 19, 2022