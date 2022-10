VIDEO: सुअर के बच्चे पर तेंदुए ने कर दिया हमला, बीच में आकर मां ने बचा ली जान, शिकारी को दूर तक खदेड़ा!

आपने ‘KGF’ फिल्म का एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा, ‘इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मां होती है’. जब बच्चों पर कोई आंच आती है तो सबसे पहले एक मां सीना ताने बच्चों और उस अड़चन के बीच खड़ी रहती है. मां हर मुश्किल परिस्थिति से लड़कर अपने बच्चों को बचा लेती है. ऐसा ही एक जंगली सुअर (warthog saves baby from leopard) ने भी किया जब उसके बच्चे पर एक तेंदुए ने हमला किया.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ में हम आपके लिए लेकर आते हैं जंगल और जंगली जानवरों (wild animal videos) की दुनिया से जुड़े वो खौफनाक वीडियोज (animal attack video) जो आपको हैरान कर देते हैं. आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो एक वॉर्टहॉग और तेंदुए का है. आईएफएस अधिकारी सम्राट गौड़ा (Samrat Gowda IFS) अक्सर अपने ट्विटर पर जानवरों से जुड़े रोचक वीडियोज पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है.

