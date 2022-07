VIDEO: यूं ही नहीं हिप्पो को कहते हैं सबसे खतरनाक जानवर, शेर से लेकर मगरमच्छ तक से ले लेता है पंगा!

शेर को जंगल का राजा माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि शेर को सबसे खूंखार शिकारी बोलते हैं. उसके आगे कोई दूसरा जानवर टिक नहीं पाता. मगर ये वास्तव में ये सही नहीं है. जंगल में कई ऐसे जानवर होते हैं जिनके आगे शेर की चल नहीं पाती और जब शेर (Hippo attack lion video) उनके सामने आता है उनकी खटिया खड़ी हो जाती है. हाल ही में ऐसा ही एक वायरल वीडियो में देखने को मिला जब शेर के सामने एक हिप्पो आ गया. मगर इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें हिप्पो सिर्फ उसी से नहीं, बल्कि मगरमच्छ (Hippo fight with crocodile) जैसे खतरनाक जानवर से भी भिड़ता दिख रहा है.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के तहत हम आपके लिए लाते हैं जानवरों से जुड़े ऐसे वीडियोज जो आपको हैरान कर देते हैं. आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसके जरिए आप ये देखेंगे कि दरियाई घोड़े (Why hippo is most dangerous animal) कितने खतरनाक जीव हैं और वो जब दूसरे जानवरों के सामने आते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है. यूट्यूब चैनल लेटेस्ट साइटिंग्स पर अफ्रीका के जंगलों के वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. कुछ वक्त पहले इस चैनल पर एक वीडियो (hippo amazing video) पोस्ट किया गया है जिसमें हिप्पो का खौफ दिखाया गया है.



हिप्पो के आगे टिक नहीं पाया कोई भी जीव

वीडियो के अनुसार हिप्पो अफ्रीका के सबसे खतरनाक जीव होते हैं और उनके सामने दूसरे सभी जीव कमजोर पड़ जाते हैं. वीडियो में हिप्पो से जुड़े अलग-अलग क्लिप्स दिखाए गए हैं. पहली क्लिप में कई लकड़बग्घे दरियाई घोड़े का शिकार करने की फिराक में हैं मगर जैसे ही वो उनके पास आकर अपना मुंह खोलता है, वो वहां से भाग निकलते हैं. इसके बाद की क्लिप्स में अकेला हिप्पो कई शेरों के साथ भिड़ता नजर आ रहा है और वो सभी उसके सामने से भागते दिख रहे हैं. सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि हिप्पो से मगरमच्छ भी डर जा रहे हैं. एक क्लिप में वो मगरमच्छ को खदेड़ता दिख रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने मजाक में कहा कि हर कोई हिप्पो से डरता है मगर हाथी के लिए हिप्पो तो मामूली सा, प्यारा बच्चा है. एक शख्स इस बात से चौंक गया कि पानी से जमीन पर कितनी आसानी से हिप्पो चला आता है.

