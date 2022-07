VIDEO: बिजली गिरने से टरबाइन में लगी आग, जलती हुई पंखियों को देख हैरान रह गए लोग

बारिश का वक्त भले ही काफी अच्छा और आराम भरा लगे मगर इस मौसम में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनसे बच पाना बेहद मुश्किल होता है. बाढ़, बिजली गिरना, लैंड स्लाइड जैसी घटनाएं इस मौसम में काफी ज्यादा होती हैं. इन दिनों अमेरिका में भी एक ऐसा ही हादसा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया. यहां आकाशीय बिजली गिरने से विंड टरबाइन (Fire on wind turbine fan) के पंखे में आग लग गई जिसके बाद उसमें से तेज धुआं उठने लगा.

अमेरिका के नॉर्थ टेक्सास के क्रोवेल (Cromwell, North Texas, America) में एक खौफनाक हादसा (Wind turbine on fire viral video) देखने को मिला जिसने किसी की जान तो नहीं ली मगर इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वयारल हो रहा है. माइक क्रोमवेल नाम के एक शख्स ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा- “ये क्रोमवेल के पास का वीडियो है. ब्रेंट हैविंस नाम के शख्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था.”

