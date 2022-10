भेड़ियों के मुंह से मुंह सटाकर महिला ने किया प्यार, वीडियो देखकर किसी को लगा डर तो किसी को आ गई घिन!

जो लोग जानवर प्रेमी होते हैं उन्हें जानवरों की किसी भी हरकत से बुरा नहीं लगता. वो उन्हें चिपकाकर दुलार भी कर लेते हैं, गोद में बैठा लेते हैं और कई लोग तो अपने साथ कुत्ते-बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को बिस्तर पर भी सुला लेते हैं. आपने इतना कुछ करते तो लोगों को देखा होगा मगर आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक महिला ने भेड़ियों (Wolves licking inside woman’s mouth) को इस तरह प्यार किया कि उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.

भेड़िये काफी खूंखार जीव होते हैं और उनके शिकार करने की कला भी अनोखी होती है. पर वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स भेड़ियों के बीच अक्सर मौजूद नजर आ जाते हैं. उनके साथ दोस्ती करने के लिए वो उनमें घुलते मिलते भी हैं मगर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें नजर आ रही महिला ने भेड़ियों (how to get close to wolves) के साथ घुलने के लिए उनके मुंह से मुंह सटाकर प्यार करना शुरू कर दिया और जानवरों के अपने मुंह के अंदर जीभ डालकर चाटने की भी अनुमति दे दी! ये सुनकर ही या तो आपके डर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और या फिर आपको घिन से उल्टी हो जाएगी.

How wild wolves greet each other pic.twitter.com/VjgoAx8iAZ — H0W_THlNGS_W0RK (@wowinteresting8) October 3, 2022



मुंह से मुंह सटाकर महिला ने किया भेड़ियों को प्यार

ट्विटर अकाउंट @wowinteresting8 पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक महिला भेड़ियों का मुंह चाटते दिख रही है. दरअसल, इस वीडियो में नजर आ रही महिला भेड़ियों की एक्सपर्ट (wolves expert video) है. उसने इस वीडियो में बताया कि भेड़िए जब भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का मुंह चाटकर और मुंह के अंदर जीभ घुसाकर ही भेंट (Wolves lick mouth to greet) करते हैं. अब अगर इंसानों को भी उनसे दोस्ती बढ़ानी है तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति देनी पड़ेगी. महिला ने कहा कि उसने भी ऐसा ही किया जिससे भेड़ियों के झुंड को उसपर विश्वास हो गया और वो उग्र नहीं हुए. महिला ने वीडियो में ये भी बताया कि अपने चौकन्ने स्वभाव की वजह से भेड़िये इंसानों में औरतों को ही अपने ज्यादा नजदीक आने देते हैं क्योंकि उनके शरीर का भार कम होता है, कद भी दुबला-पतला होता है और आवाज हल्की होती है. पुरुषों की आवाजा और हलचल करने के तरीके से वो उन्हें हमलावर समझ लेते हैं और उग्र हो जाते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 11 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ऐसा करने से महिला अपने मुंह के अंदर भेड़ियों में पाए जाने वाले कई खतरनाक बैक्टीरिया को जाने की दावत दे रही है. इससे वो बीमार पड़ सकती है और मौत भी हो सकती है. कई लोग इसे देखकर घिना जा रहे हैं और उसी प्रकार के मीम्स या इमोजी शेयर कर रहे हैं जबकि कई ने डर लगने की भी बात कही.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news