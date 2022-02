महिला के दांतों को खरीदने की शख्स ने कर दी मांग, ऑफर किया इतने रुपये की जानकर उड़ जाएंगे होश

सोशल मीडिया बहुत ही विचित्र जगह है. चूंकि यहां लोग एक दूसरे से आमने-सामने नहीं मिलते, इसलिए वो किसी से भी, कुछ भी कहने की हिम्मत कर लेते हैं. फिर वो ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को ये सब सुनकर कैसा लगेगा. हाल ही में एक महिला ने सोशल मीडिया पर हुए एक विचित्र अनुभव के बारे में बताया. उसने बताया कि उसके एक फैन ने उससे उसके दांतों की मांग (Woman offered money to sell her teeth to fan) कर दी थी. बदले में वो मोटी रकम तक देने को तैयार था.

अमेरिका के बोस्टन (Boston, America) की रहने वाली एली रे (Allie Rae) पिछले साल चर्चा में आई थीं. एली मेटर्निटी वॉर्ड की नर्स थीं. पिछले साल अचानक उनके साथी कर्मचारियों को उनकी न्यूड फोटोज और वीडियोज (Nurse become onlyfans model) ऑनलाइन दिख गए जिसकी शिकायत उन्होंने अस्पताल के मैनेजमेंट से कर दी. तब एली ने नौकरी छोड़ दी और पति के साथ एडल्ट वीडियोज (Nurse left job made adult videos) बनाने का काम शुरू कर दिया. 15 सालों से नर्स का काम करने वाली एली ने करियर को छोड़कर एडल्ट सब्सक्रिप्शन साइट ओन्लीफैंस को नया करियर ऑप्शन बना लिया.

एली से फैन ने कर दी अजीबोगरीब डिमांड

एली अब ओन्ली फैंस को टक्कर देने के लिए अपनी एडल्ट सब्स्क्रिप्शन साइट शुरू करने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने डेली स्टार से बात करते हुए एक विचित्र अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि ओन्लीफैंस पर एक बार उनके एक फैन ने उनसे उनके दांत मांग लिए थे. शख्स उनके दांतों से बहुत प्यार करता था और उसने दांत खरीदने की जिद कर दी.

महीने में कमा लेती हैं 1 करोड़ रुपये

आपको जानकर हैरानी होगी कि शख्स ने दांतों की कीमत भी लगा ली थी. उसने दांतों के बदले पूरे 15 लाख रुपये देने का फैसला किया था. यहां तक कि उसने कहा था कि वो डेंटिस्ट का खर्च, दांत निकलवाने और नए दांत लगवाने का खर्च भी उठा लेगा. ये डिमांड सुनकर एली के होश उड़ गए थे. उसने शख्स से तुरंत मना भी कर दिया था हालांकि वो अब जब इस बारे में सोचती हैं तो उन्हें काफी हंसी आती है. आपको बता दें कि एली हर महीने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा ओन्लीफैंस के जरिए कमा लेती हैं. इतनी कमाई के चलते वो हर दिन नए वीडियोज नहीं शूट करते. एक महीने में 2-3 बार शूट करते हैं और बकी का वक्त वो परिवार के साथ बिताती हैं. वो अपने पति के ही साथ एडल्ट वीडियोज बनाती हैं.

