महिला को ठंडे मौसम से है एलर्जी, घर को हर वक्त हीटर से रखना पड़ता है गर्म, शरीर पर पड़ जाते हैं चकत्ते

लोगों को अलग-अलग चीजों से एलर्जी (How to get rid of allergy) होती है. किसी को धूल से तो किसी को मेकअप आदि जैसे समानों से. किसी को खान-पान की चीजों से एलर्जी (types of allergy) होती है. आम लोगों को शायद समझ ना आए कि एलर्जी से कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं पर वही ये जानता है जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है. हाल ही में इंग्लैंड की एक महिला के काफी चर्चे हैं जो अपनी विचित्री एलर्जी (England woman allergic from cold) से परेशान रहती हैं. उन्हें ठंडे मौसम से एलर्जी है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 50 साल की सैम न्यूलैंड (Sam Newland) को ठंड से एलर्जी है. इस वजह से उन्हें अपना घर हमेशा गर्म रखना पड़ता है. बचपन में वो सिंगापुर में रहा करती थीं मगर 13 साल की उम्र में वो ब्रिटेन लौट आईं. उनको कोल्ड यूर्टिकारिया (cold urticaria) है. उनकी कंडीशन इतनी बुरी है अगर वो ज्यादा ठंड में आ जाएं तो उनके शरीर पर रैश (Woman get rash from cold) और चकत्ते पड़ जाते हैं. ये चकत्ते इतने दर्दनाक होते हैं कि उनका गुजारा antihistamine दवा और वातावरण को गर्म रख कर ही होता है.

शरीर पर हो जाते हैं दर्दनाक चकत्ते

सैम ने बताया कि कई बार लोग उनकी कंडीशन को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं. कई बार जब वो सामने खुजलाने लगती हैं तो लोग उन्हें सलाह देते हैं कि वो या तो खुजलाना बंद करें या फिर जंपर पहन लें. सैम ने बताया कि लोगों की बात सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आता है और चिल्लाने का मन करने लगता है. उनका कहना है कि उनके रैश इतने दर्दनाक होते हैं कि उन्हें खुजलाते-खुजलाते कई बार खून भी निकल आता है.

एलर्जी के कारण बढ़ रहा घर का बिजली बिल

सैम ने कहा कि अपनी विचित्र एलर्जी के कारण उन्हें हीटर हर वक्त चालू रखना पड़ता है. इस वजह से उनका बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है. कई बार उन्होंने किसी ठंडे देश में जाकर सेटल होने का मन बनाया है मगर उनका मानना है कि अब इस उम्र में वो अपनी और अपने पति की जिंदगी को पूरी तरह से बदल नहीं सकती हैं. सैम ने कहा कि वो इस बात की उम्मीद करती हैं कि लोग ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखें.

