VIDEO: पतले से बांस को बना लिया नाव, लकड़ी पर खड़े होकर महिला ने पार की नहर! संतुलन देख हो जाएंगे दंग

नाव जितनी पतली और छोटी होती जाती है, उतना उसे पानी में चलाने का रिस्क भी बढ़ जाता है. उसके बावजूद जो ट्रेंड नाविक होते हैं वो बड़ी ही चतुराई से नाव को पानी में चलाकर रास्ता पार कर लेते हैं. मगर क्या आपने कभी किसी को सिर्फ एक लकड़ी को नाव की तरह इस्तेमाल करते देखा है? आप कहेंगे कि ये असंभव है कि सिर्फ एक लकड़ी को नाव (Woman made bamboo boat viral video) जैसा बना दिया जाए. मगर इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक महिला सिर्फ एक बांस को नाव की तरह इस्तेमाल कर नहर पार करती दिख रही है.

अपने इनोवेटिव (innovative videos) और अजब-गजब वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट टेक एक्सप्रेस (techzexpress) पर अक्सर हैरान करने वाले पोस्ट डाले जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो इस अकाउंट पर शेयर किया गया है जिसमें एक महिला ऐसा कारनामा कर दिखा रही है जो हर किसी को दंग कर रहा है. वीडियो में महिला पानी में सिर्फ एक बांस (woman balance herself on bamboo in water) पर खड़ी होकर उसे नाव की तरह चला रही है.

पानी में बांस पर कड़ी हो गई महिला

महिला ने एक बांस को पानी में डाल रखा है और दूसरे को हाथ में पकड़ा है. वो सीढ़ियों पर खड़ी होती है और फिर संतुलन बनाते हुए पानी में पड़े बांस पर खड़ी हो जाती है. इसके बाद वो दूसरे बांस को चप्पू की तरह धीरे-धीरे पानी में चलाती है और संतुलन बनाकर नाव की तरह बांस को आगे बढ़ाने लगती है. उसका संतुलन इतना कमाल का है कि लोग देखकर दंग हुए जा रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स महिला के संतुलन से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने कहा कि उसे भी अपनी जिंदगी में इतना ही बैलेंस चाहिए. एक ने कहा कि महिला का सुपर बैलेंस है. एक शख्स ने कहा कि फ्लैट फुट वाले लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे. एक ने कहा कि वो तो बांस पर पैर रखते ही पानी में गिर जाता.

