पहले बच्चे के पैदा होने के 8 महीने बाद महिला ने दिया दूसरे को जन्म! 1 महीने में खरीदने लगी 306 डायपर

पति-पत्नी के लिए माता-पिता बनने का सुख बेहद खास होता है. जब एक मां पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगाती है और जब एक पिता पहली बार अपनी संतान को गोद में उठाता है तो वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खास पल हो जाता है मगर इंग्लैंड की एक महिला को ये सुख सिर्फ 8 महीने (England woman become mother twice in 8 months) में दो बार मिल गया. वो ऐसे कि महिला पहले बच्चे की डिलिवरी के कुछ ही हफ्ते बाद दोबारा प्रेग्नेंट (Woman got pregnant twice in 8 weeks) हो गई थी.

द सन वेबसाइट की एक ताजा रिपोर्ट उन माओं पर आधारित है जो एक के बाद एक, बेहद कम वक्त में मां बन गईं. उन्होंने सिर्फ 8 से 11 महीने में अपने दूसरे बच्चों को जन्म दिया. बर्मिंघम (Birmingham, England) की रहने वाली 27 साल की लूसी (Lucy) ने वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि उनकी दो बेटियां हैं और दोनों की उम्र में सिर्फ 8 महीने (Woman give birth to daughters in 8 months gap) का फर्क है.

8 हफ्ते में दोबारा प्रेग्नेंट हो गई महिला

लूसी ने कहा कि उनकी पहली बेटी फेलिसिटी सितंबर 2020 में पैदा हुई थी. बच्ची के जन्म के बाद पहली बार कपल ने 8 हफ्ते के गैप के बाद संबंध बनाए थे. तब उन्हें लगा था कि लूसी स्तनपान कराती हैं तो वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकतीं. मगर उन्हें तब शॉक लगा जब उनके पीरियड्स लेट हो गए और उन्होंने अपना प्रेग्नेंसी टेस्ट किया जिससे पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट हैं.

महिला ने बताईं जल्द मां बनने की परेशानियां

लूसी का कहना है कि इतनी जल्द ही दूसरी बार प्रेग्नेंट होने के बाद उनकी दूसरी बेटी प्रीमेच्योर थी. इस कारण वो पहली बेटी के जन्म के ठीक 8 महीने बाद ही पैदा हो गई. दूसरी बच्ची की डिलिवरी के दौरान वो कोरोना संक्रमित भी हो गई थीं और ऑपरेशन से सिर्फ 28 हफ्ते में ही उन्हें दूसरी बेटी को जन्म देना पड़ा. अब एक साथ दो बच्चों को पालना इतना मुश्किल है कि वो बेहद परेशान हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें एक महीने में 306 पीस से ज्यादा डायपर (Woman buy 306 diapers every month) खरीदना पड़ता है. जबकि बच्चियों का खयाल रखने के चक्कर में वो रात में महज 1 घंटे ही सो पाती हैं. उनके शरीर में दर्द रहता है और उनका साइज भी बढ़ गया है जिसे देखकर वो खुश नहीं रहती हैं.

Tags: Ajab Gajab news, England, Weird news