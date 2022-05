कुत्ते के मुंह में घुस गया दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप! निकालते वक्त मालिकन के हाथों पर काटा

सांप चाहे टीवी पर दिख जाए या फिर जू के बंद पिंजड़े में, डर लगना तो लाजमी है लेकिन अगर वो ठीक सामने आ जाए तो इंसान खौफ से कांपने लगता है. हर किसी को अंदाजा नहीं होता कि सांप जहरीला है या नहीं. कई बार लोगों को लगता है कि कोई सांप दिखने में मामूली सा है तो उसके अंदर जहर नहीं होगा, मगर ये लोगों की सबसे बड़ी भूल हो जाती है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक महिला (Australian woman bitten by world’s second most deadly snake) के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसने अपने पालतू कुत्ते के मुंह में एक सांप देख लिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 मई को क्वीन्सलैंड के सांप पकड़ने के एक्सपर्ट स्टुअर्ट मैकेंजी (Stuart McKenzie) को एक कॉल आई. फोन एक महिला ने किया था जिसने बताया कि उनके कुत्ते ने एक छोटे से सांप को मुंह से पकड़ (Woman pulled out deadly snake from dog’s mouth) लिया था और उसे निकालने के चक्कर में सांप ने उन्हें हाथों पर काट लिया है. महिला ये जानना चाहती थी कि वो सांप मामूली सा पेड़ों वाला सांप है या कोई जहरीला सांप है.

महिला को तुरंत ले जाया गया अस्पताल

जब स्टुअर्ट ने सांप की फोटो देखी तो वो हैरान हो गए. क्योंकि वो कोई ऐसा-वैसा सांप नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप था जिसका नाम ईस्टर्न ब्राउन स्नेक (Eastern Brown Snake) है. स्टुअर्ट ने सांप की फोटो देखते ही कहा कि वो तुरंत ही हाथ पर बैंडेज लगाएं और एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचें. स्टुअर्ट ने वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि कुत्ता और उसकी मालिकन दोनों ही सांप के हमले में बच गए मगर उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी कि लोगों को जहरीले सांप के बच्चे से भी सतर्क रहने की जरूरत है. उसके अंदर से भी इतनी तीव्रता का जहर निकल सकता है जो इंसान की जान ले सकता है.

बिना जहर निकाले भी काट लेते हैं सांप

स्टुअर्ट ने लोगों को सलाह दी कि वो कभी भी ऐसे सांप को हाथ ना लगाएं जिसे वो नहीं जानते. उन्होंने बताया कि ईस्टर्न ब्राउन सांप कई बार बिना जहर निकाले ही अपने शिकार को काट सकते हैं मगर इसका ये मतबल नहीं कि कोई भी ऐसा रिस्क ले और इतने जहरीले सांप से खुद को कटवाए. उन्होंने महिला के मामले पर कहा कि उसे अपने हाथ से सांप निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था.

