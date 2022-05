परिवार के साथ हाइकिंग पर गई महिला को बेहद जहरीले सांप ने काटा, 7 घंटे बाद पहुंची अस्पातल, ऐसे बची जान

लोगों को परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाना बहुत पसंद होता है. ऐसे में कई लोग एडवेंचर ट्रिप प्लान कर लेते हैं जिसमें वो चुनौतीपूर्ण चीजें करना पसंद करते हैं. ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने भी ऐसा ही करने का सोचा. वो हाइकिंग पर गई मगर एक बेहद जरीले सांप (Woman bitten by Australia’s most venomous snake) ने उसे डस लिया और उसके बाद उसकी जान पर बन आई. काफी मुश्किलों के बाद उसे अस्पताल (Woman reached hospital after 7 hours of snake bite) पहुंचाया गया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 36 साल की मेगन ब्रूवर (Megan Brouwer) अपने पति और 5 साल के बच्चे के साथ कार्जिनी नेशनल पार्क (Karijini National Park) में हाइकिंग कर रही थी. ये जगह मुख्य शहर से करीब 300 कीलोमीटर दूर है. हाइकिंग करते-करते वो बेहद सकरी और तंग घाटी में चले गए जहां ठीक से चलने की भी जगह नहीं थी. वो लोग हाइकिंग से लौट ही रहे थे कि अचानक पति को मेगन के पैर के पास एक सांप (Snake bite woman) दिखाई दिया और उसने जोर से चिल्लाया.

महिला को करीब 7 घंटे बाद अस्पताल पहुंचाया गया. (फोटो: Department of Fire and Emergency Services WA)

मुश्किल से बच पाई जान

जैसे ही मेगन की नजर पड़ी उसने पैर झटका और सांप उसके पास से दूर भाग गया मगर जब उसने पैर में देखा तो उसके पैरों में डंक के निशान थे और खून निकल रहा था. एबीसी न्यूज से बात करते हुए महिला ने बताया कि उन लोगों के साथ एक ऑफ ड्यूटी डॉक्टर थी जिसके पास फर्स्ट एड किट थी और एक सैटलाइट फोन था. फर्स्ट एड देने के बाद तुरंत फोन से संपर्क करने कोशिश की गई मगर घाटी में काफी नीचे होने के कारण फोन भी नहीं मिला. तब महिला और उसके परिवार को वहां छोड़कर डॉक्टर 1 घंटे का समय लगाकर घाटी के ऊपर गई जहां से उसने कार्जिनी रेंजर्स, लोकल पुलिस स्टेट इमर्जेंसी सर्विस और सेंट जॉन एम्बुलेंस वॉलेंटियर को फोन किया.

ऑस्ट्रेलिया के सबसे जहरीले सांप ने महिला को काटा

बचाव दल को आते-आते और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाने में लगभग 7 घंटे का वक्त लग गया. घाटी बहुत सकरी थी और महिला को पानी के रास्ते, ले जाया गया फिर एक जगह से उसे लिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया. अगर उसे फर्स्ट एड नहीं दिया जाता तो उसकी मौत होना तय था. डॉक्टरों ने जहर को निकाला जो किस्मत से ज्यादा फैला नहीं था. महिला ने कहा कि उसे दूसरी जिंदगी जैसी मिल गई है. अब वो लोगों को ऐसी जगहों पर हाइकिंग करने जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेने की सलाह देती है. रिपोर्ट के अनुसार महिला को ग्वार्दर सांप (gwardar snake Australia) ने काटा था जिसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है. ये भूरे रंग के सांप होते हैं.

